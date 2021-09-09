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Fransa’da ücretsiz doğum kontrolü yaşı 25’e yükseldi

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, genç kadınların doğum kontrol yöntemlerine olan ücretsiz erişiminde yaş sınırının değiştiğini açıkladı.
Fransa’da ücretsiz doğum kontrolü yaşı 25’e yükseldi

Fransa’da sağlık sistemiyle ilgili önemli bir karar alındı. Sağlık Bakanı Olivier Veran, genç kadınların doğum kontrol yöntemlerine olan ücretsiz erişiminde yaş sınırının değiştiğini açıkladı.

Veran, 18 olan yaş sınırının 1 Ocak’tan itibaren 25’e yükseleceğini duyurdu. Veran France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Finansal sebepler nedeniyle bazı genç kadınlar doğum kontrol yöntemlerini bırakmak zorunda kalıyor. Kadınların kendilerini bu sebepten koruyamıyor olması kabul edilemez bir durum” dedi.

Öte yandan yeni yaş sınırının yaratacağı ekstra maliyetin yıllık 21 milyon euro olduğu belirtiliyor.

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