Fransa'da ülke genelinde gösteriler sürüyor, hükümet artık OHAL seçeneğini dışlamıyor

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün gece 79 polis karakolunun yanı sıra 34 belediye binası ve 28 okul içinde olmak üzere 119 kamu binasının saldırıya uğradığını duyurdu.

Paris’in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler, 3 gecedir ülke genelinde protestolarını sürdürürken hükümet, Olağanüstü Hal Uygulaması (OHAL) ilanını dışlamayarak, kamu düzeninin tesisi için bütün seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

Göstericilerin ülke genelinde çok sayıda aracı ve kamu binasını ateşe vermesi ve mağazaları yağmalaması üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önceki gün dışlanan OHAL ilanının bugünkü olağanüstü bakanlar kurulu toplantısında ciddi bir şekilde gözden geçildiği bildirildi.

Fransa’da 2005’teki banliyö olayları sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, OHAL ilan etmişti.

Gözaltına alınanlar 875'e çıktı

Bu arada Reuters, 200’den fazla polisin yaralandığı olaylarda gözaltına alınanların sayısının 875’e çıktığını aktardı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün gece 79 polis karakolunun yanı sıra 34 belediye binası ve 28 okul içinde olmak üzere 119 kamu binasının saldırıya uğradığını duyurdu.

Başbakan Elisabeth Borne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının “kabul edilemez olduğunu” belirterek, hükümetin kamu düzenin yeniden tesisi için tüm seçenekleri" incelediğini” bildirdi.

Borne, olayların başladığı Nanterre banliyösünü yaptığı ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, “Öncelik hedefimiz milli birliğin sağlanması ve bunun yolu da düzeni yeniden tesis etmekten geçiyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Macron bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, “gencin ölümünün kabul edilemez bir şekilde araçsallaştırılmasını" kınadı ve üç gündür süren ve adeta isyana dönüşen olaylara müdahale için İçişleri Bakanı tarafından "ilave önlemlerin" alınacağını duyurdu.

Macron ayrıca ailelere çağrı yaparak çocuklarını evlerinde tutmalarını istedi.

Toplu ulaşıma 21:00'den sonra yasak

Fransa İçişleri Bakanlığı, ayrıca protestolara karşı alınan önlemler çerçevesinde cuma günü saat 21:00'den sonra ülke genelinde otobüs ve tramvay seferlerini durdurma kararı aldı. Bu kapsamda büyük havai fişeklerin satışı da yasaklandı.

Alınan son önlemler çerçevesinde zırhlı polis araçlarının da göreve çıkacağı kaydedildi.

Marsilya’da olağanüstü önlemler

Fransa'nın ikinci büyük şehri olan güneydeki Marsilya kentinde yetkililer cuma günü bütün gösterileri yasaklarken, tüm toplu taşıma araçlarının yerel saatle 19.00'da durdurulması talimatını verdi.

Paris ve Marsilya dışında Lyon, Pau, Toulouse, Lille en fazla araçların kundaklandığı ve yağmalamaların yaşandığı kentler arasında.

Fransa'da 17 yaşındaki bir genci trafik kontrolünde vurarak öldüren polis memuru, dün çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

BM’den Fransa’ya uyarı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Afrika kökenli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığını dikkate aldıklarını vurgulayan Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Shamdasani, barışçıl şekilde toplanmanın önemini vurgulayarak, yetkililerden, polisin gösterilerde şiddet içeren unsurları ele almak için güç kullanımının bazı ilkelere saygı gösterdiğine her zaman emin olmalarını istediklerini belirtti.

Söz konusu ilkelerin meşruluk, gereklilik, ölçülülük, ayrımcılık yapmama, ihtiyatlı olma ve hesap verilebilirlik olduğuna dikkati çeken Shamdasani, "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar, hızla soruşturulmalıdır." dedi.