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Fransa’da yazlar gelecek 30 yıl içinde anormal derecede ısınacak

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Fransa'da 1976 ila 2005'te en fazla 16 gün olan kavurucu sıcakların, 2050'ye kadar 29 güne kadar çıkacağı ve anormal seviyelerde seyredeceği öngörülüyor.
Fransa’da yazlar gelecek 30 yıl içinde anormal derecede ısınacak

Fransa’da nüfusun yüzde 80’ini kapsayan bölgelerde iklim değişikliğine bağlı olarak, gelecek 30 yıl içinde yazların anormal derecede sıcak geçeceği ve bunaltıcı bir hal alacağı belirtiliyor.

Le Monde’un Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) ve Fransa Meteoroloji İdaresi verilerine dayandırdığı habere göre, ülkede 2050’ye kadar her yaz 16 ila 29 gün, normalin üstünde sıcak geçecek.

Ülkede bu yaz kaydedilen “rekor sıcaklar”, iklim değişikliği nedeniyle daha üst seviyelere çıkarak riskli bir hal alacak. En az 5 derece artması beklenen aşırı sıcaklar, Fransa’da nüfusun yüzde 80’inin yaşadığı ana kara topraklarının büyük bölümünde etkili olacak.

Ülkede kavurucu sıcaklar 1976-2005 yazlarında en fazla 16 gün olurken 2050’ye kadar bu sürenin 29 güne kadar çıkacağı öngörülüyor.

İÇ KESİMLER DAHA RİSKLİ

Özellikle Auvergne-Rhone-Alpes’ta nüfusun yüzde 68’inin, Bourgogne-Franche-Comtee’de yüzde 47’sinin ve Occitanie’de yüzde 20’sinin anormal seviyedeki sıcaklıklardan etkilenmesi bekleniyor. Bretonya, Korsika, Normandiya ve Fransız Rivierası gibi kıyı bölgeleri ise iç kesimlere nazaran bundan daha az etkilenecek.

Yüksek sıcaklıkların geceleri de süreklilik arz etmesinin, özellikle hassas bünyeli insanlarda sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarını artırması bekleniyor.

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