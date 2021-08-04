Fransa’da yeni kimlik kartı öfkesi: Macron Fransa’yı küçük düşürdü

Fransa'da kimlik kartlarında İngilizce ifadelerin de yer alacak olması ortalığı karıştırdı. Milliyetçiler, bu kararın Fransa ve Fransızcayı küçük düşürdüğünü öne sürdü.

Fransa’da yeni kimlik kartları ülke siyasetini karıştırdı. Macron hükümetinin yeni kimlik kartlarında Fransızca ve İngilizce ifadelere yer vermesi milliyetçileri kızdırdı.

Fransa’da ilk kez 1921’de kullanılan ve polislerin suçluları takip etmesinde kritik rol oynayan kimlik kartlarında, bundan böyle soyadı ve uyruk gibi bölümlerde hem Fransızca hem de İngilizce çevirileri yer alacak. Avrupa Birliği’nin yeni formatı uyarınca düzenlenen kartlar ve iki dil detayının diğer ülkeler tarafından da uygulanması bekleniyor.

‘YOK OLMAYA MAHKUM’



Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro için bir makale kaleme alan sosyolog Mathieu Bock-Côté, Macron’u Fransız kimliğinin temel esaslarını terk etmekle suçladı. Bock-Côté Paris yönetiminin, Birleşik Krallık’a Avrupa Birliği’nden ayrılmasına rağmen Avrupa’nın kozmopolit yapısında bir ayrıcalık sunma gayreti olduğunu savundu.

Fransızca için bölgesel, taşralı bir dil muamelesi yapıldığını öne süren Bock-Côté, Macron’un Fransa’yı küçük bir ülke konumuna düşürdüğünü ve böyle giderse dilinin yok olmaya mahkum olduğunu söyledi.