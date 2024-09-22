Fransa'da yeni merkez sağ hükümet açıklandı

Haziran-Temmuz aylarında yapılan parlamento seçimlerinde sol koalisyon en fazla sandalyeyi kazanmış ancak çoğunluğu elde edememişti. Cumartesi günü açıklanan yeni hükümette muhafazakârlar ve merkezciler ağırlıkta.

Merkez sağ ve muhafazakârların ağırlıkta olduğu yeni kabine Cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından açıklandı.

Açıklama, parlamentonun askıda kaldığı ve ülke içindeki siyasi bölünmelerin derinleştiği seçimlerin üzerinden iki aydan fazla bir süre geçmişken geldi.

39 üyeli kabinede ağırlıklı olarak Macron'un merkezci ittifakından ve muhafazakar Cumhuriyetçilerden bakanlar yer alıyor.

Haziran-Temmuz aylarında yapılan parlamento seçimlerinde sol koalisyon en çok sandalyeyi kazanmış ancak çoğunluğu elde edememişti.

Öğrenci grupları ve sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden aktivistler cumartesi günü seçmenlerin iradesini reddettiğini söyledikleri hükümeti protesto etti.

Bu ayın başlarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, partisinin seçimlerdeki kötü performansına rağmen muhafazakâr Michel Barnier'i Başbakan olarak atadı.

Barnier zorlu müzakerelerin ardından yeni hükümeti kurdu. Macron onayladı ve duyuru yapıldı.

Fransa, AB politikaları açısından kritik bir ülke. Fransa ayrıca dünyanın en büyük ekonomilerinden biri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin nükleer silahlara ve veto hakkına sahip bir üyesi. Bu nedenle hükümetin yapısı ve eğilimleri büyük önem taşıyor.