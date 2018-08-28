  • BIST 91.284
  • Altın 241,839
  • Dolar 6,2077
  • Euro 7,2461
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Fransa'da yerinde duramayan yunus, yüzme yasağına neden oldu

» »
Fransa'nın kuzeybatı kıyılarında dolanan oyunbaz bir şişe burunlu yunus, bölge sahillerinde yüzmenin yasaklanmasına neden oldu.
Fransa'da yerinde duramayan yunus, yüzme yasağına neden oldu

Zafar ismi verilen yunus, Breton bölgesindeki Brest şehrinin kıyılarında yüzen ve kanolarıyla gezen insanlara karşı o kadar arkadaş canlısıydı ki, yetkililer bu yakınlıktan endişe duymaya başladı.

3 metrelik yunus durmadan denizde yüzenlere yanaşıyor, oyuncu halleriyle çocukları eğlendiriyordu.

Ancak birkaç kişi yunusun bu kadar yakınlaşmasından korktu. Yunusun biraz işi abarttığı da oldu.

Genç kadını burnuyla havaya fırlattı

Fransız Le Telegramme haber sitesine göre yunusun saldırgan bir tavrı yoktu ama en sığ yerlerde bile arkadaş arıyor, sık sık teknelere ve denizde yüzenlere sürünüyordu.

Geçen ay bir ziyaretçi kıyıya geri yüzerken yunus tarafından durduruldu ve bir tekne tarafından kurtarılması gerekti.

Kanosuyla gezen İspanyalı bir turist de yunusun tam başının üstünden sıçrayarak onu endişelendirdiğinden şikayet etti.

Yetkilileri harekete geçiren son olay geçen hafta yaşandı.

Yunus Zafar, genç bir kadını denizde yakalayıp burnuyla havaya attı.

Bunun üzerine Brest Valiliği, yunusun bulunduğu yerlerde yüzülmesi ve denize dalınmasını yasakladı. Yunusa 50 metreden fazla yaklaşmak da yasak oldu.

Karar, bölgede yaşayan uzmanları da ikiye ayırdı. Bir akvaryum uzmanı yunusun istemeden de olsa kuyruğuyla turistlere zarar verebileceğini söylerken, bir avukat ise sınırlamaları abartılı olarak niteledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Papa: Tanrı'nın bu günahları affetmesi için yalvarıyorum27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:46
  • 'ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına Avrupa tepki göstermeli'27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:19
  • Macar bilim insanları Zigetvar'dan sonra şimdi de Mohaç'ta Kanuni Sultan Süleyman'ın izini sürüyor26 Ağustos 2018 Pazar 16:37
  • Mezopotamya'da 2 bin 500 yıllık bira kalıntıları bulundu26 Ağustos 2018 Pazar 15:35
  • ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi: NATO, Türkiye'ye yeni merkez kuruyor26 Ağustos 2018 Pazar 15:33
  • ABD'li senatör John McCain hayatını kaybetti26 Ağustos 2018 Pazar 15:14
  • İran Ekonomi Bakanı azledildi26 Ağustos 2018 Pazar 15:11
  • 'Üzgünüm kilisemiz satılık çünkü insanlar artık Tanrı'ya inanmıyor'26 Ağustos 2018 Pazar 15:09
  • Keops piramidi büyüklüğünde bir asteroit, dünyaya yaklaşıyor26 Ağustos 2018 Pazar 13:05
  • ABD-AB arasındaki ticaret sorununda ilerleme26 Ağustos 2018 Pazar 09:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti