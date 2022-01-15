Fransa'da yılın futbolcusu Karim Benzema

Karim Benzema, France Football tarafından 2021 yılının en iyi Fransız futbolcusu seçildi.

La Liga'da lider Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema ülkesinin en prestijli ödüllerinden birisinine layık görüldü.

Real Madrid formasıyla bu sezon 26 maçta 23 gol ve 9 asist kaydeden Benzema, 2021'le birlikte bu ödülü dördüncü kez kazandı.

Pandemi nedeniyle 2020'de verilmeyen ödülü 2018 ve 2019'da Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe kazanmıştı.

BENZEMA’DAN DAHA FAZLA KAZANAN HENRY

1959'dan bu yana verilen ödülü Karim Benzema'dan daha fazla kazanan tek isim Thierry Henry. Henry, ödülü 2000, 2003, 2004, 2005 ve 2006'da kazandı.

Ödülü sosyal medya hesaplarından paylaşan Fransız yıldız, "Gurur" mesajını yazdı.