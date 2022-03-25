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Fransa’da Zam İsteyen Emekliler Sokağa İndi

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Fransa’nın başkenti Paris’te emekliler ülkenin ekonomik durumunun kötüleştiğini belirterek, alım güçlerinin ve emekli maaşlarının artırılması için eylem yaptı.
Fransa’da Zam İsteyen Emekliler Sokağa İndi

Fransa'nın başkenti Paris'te emekliler sokağa indi. Ülkenin ekonomik durumunun kötüleştiğini belirten emekliler, alım güçlerinin ve emekli maaşlarının arttırılması için bir protesto düzenledi.

Genel İş Sendikası'nın (CGT) desteğiyle düzenlenen eylemde emekliler, Covid-19 salgını ile birlikte emeklilerin alım gücünün düştüğünü bildirerek, ülkedeki sosyal şartların iyileştirilmesini talep etti.

Emekliler düzenlenen eylemde ellerinde tencere ve tavalarla yürüyerek, yaşam şartlarının kötüleştiğine vurgu yaparak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin, Covid-19 salgınından ders çıkartmadığını duyurdu.

Toplumun büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Macron’un emeklilik reformunu reddettiğini belirten emekliler, ertelenen emeklilik reformunun yeniden gündeme getirilmesi talebinde bulundu.

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