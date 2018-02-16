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Fransa’da zorunlu askerlik hizmeti geliyor

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Fransa’da zorunlu askerlik hizmeti geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim kampanyası sırasında dile getirdiği zorunlu askerlik hizmetinin yasalaşması için çalışmalar hızlandırılırken, uygulamanın 15 milyar avroluk bir ek bütçeyi gerektireceği belirtildi

Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, zorunlu askerlik hizmetinin yasalaşması konusundaki tartışmalara yer verildi.

Haberde, Macron’un seçim vaatleri arasında olan zorunlu askerlik hizmetine birçok bakanlık tarafından sıcak bakılmadığı, ordunun dışında Gençlik ve Spor, Eğitim, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının, uygulamanın mali ve yönetimsel külfeti nedeniyle olumsuz görüş bildirdiği kaydedildi.

Organizasyon ve çalışma açısından 2 ila 3 milyar avro civarında bir kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, yapısal düzenlemeler ve inşaat faaliyetleri için de 15 milyar avroluk bir bütçenin gerekli olacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Macron, uzun süredir savunduğu zorunlu askerlik hizmeti ile ilgili dün akşam Elysee Sarayı’nda açıklamalarda bulunmuş ve 3 ila 6 ay arasında bir sürenin belirlenebileceğini kaydetmişti.
Macron’un zorunlu hale getirmeyi istediği askerlik uygulamasının her yıl 600 ila 800 bin kişiyi ilgilendirdiği dile getirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, vatandaşları askerlik hizmeti ve savunma konularında bilinçlendirmeyi de hedefleyen değişiklikler üç aşamadan oluşacak.

Buna göre ilk aşamada 11-16 yaş arasındaki öğrencilere yönelik yılda bir kere “Yurttaşlık ve Savunma Haftası” etkinlikleri okullarda gerçekleştirilecek.

İkinci aşamada ise 16 yaşındaki gençler, yaz tatilinde bir hafta süresince orduya alınarak eğitilecek ve eğitim sonunda “Yurttaşlık Belgesi” verilecek.

Son aşamadaysa 16-25 yaş arasındaki gençlerin orduya intikal bölümü yer alıyor. Burada gençlerin orduya kazandırılması yönünde faaliyetler öngörülüyor.

Fransa, 2015 Paris saldırılarından sonra Gönüllü Askerlik Hizmetini uygulamaya sokmuş, 18-25 yaş arası kişilerin başvurabildiği uygulamanın, Fransız ordusuna katılacak ücretli askerlerin seçiminin bir ön aşaması olduğu belirtilmişti.

Fransa’da zorunlu askerlik hizmeti 1997’de kaldırılmıştı. Tasarının yasalaşması durumunda 2019’da uygulamaya geçilmesi bekleniyor.

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