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Fransa’daki kavurucu yaz sıcaklarında binlerce kişi yaşamını yitirdi

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Fransa'da 1900 yılından beri tarihin en yüksek ikinci sıcaklarının yaşandığı yaz döneminde, bu yüzden 2 bin 816 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fransa’daki kavurucu yaz sıcaklarında binlerce kişi yaşamını yitirdi

Fransa Kamu Sağlığı’ndan paylaşılan bilgilere göre, sıcaklıklar ve Covid-19 salgınıyla bağlantılı olarak bu yıl 10 bin 420 kişi öldü.

Bu kişilerden 2 bin 816’sı, doğrudan yazın 14-22 Haziran, 9-27 Temmuz ve 29 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan 3 sıcaklık dalgası nedeniyle yaşamını yitirdi. Söz konusu dönemlerde görülen aşırı sıcaklar da 1900’den bu yana ülkede yaşanan “en yüksek sıcaklık” olarak kayıtlara geçti.

Diğer yandan, kavurucu sıcaklar nedeniyle yaşanan 2 bin 816 ölümün 2 bin 272’sini 75 yaş ve üstü kişiler oluşturdu.

Ülkede, 2003’te anormal sıcaklar nedeniyle 15 bin kişi yaşamını yitirmişti. 

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