Fransa'daki orman yangını: Her dakika 10 futbol sahası kül oluyor

Fransa'da temmuz ayında ülke tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesindeki Landiras'ta, dün öğleden sonra başlayan yangının her dakika 10 futbol sahası büyüklüğünde alana yayıldığı belirtildi.

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangında evlerin hasar görme tehlikesi yüzünden 10 bin kişi tahliye edildi. Turuncu ve siyah renkle kaplanan gökyüzünün dumandan karardığı bölgede yaklaşan yangından kaçmak isteyenlerin evlerinin çatısına tırmandığı görüldü.

Gironde belediyesi sosyal medyadan yaptığı uyarılarda bölge sakinlerinin "belgelerini, hayvanlarını ve yanlarına alabildikleri bazı eşyaları toplayarak" evlerini derhal terketmeleri çağrısında bulundu. Hostens kasabası civarındaki çam ormanında çıkan yangın nedeniyle en az altı bin kişi tahliye edilirken, yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 500 kadar itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor.

Sivil güvenlik sözcüsü Alexandre Jouassard, alevlerin hızla ilerlediğini, her geçen dakika 10 futbol sahasından büyük alanın alevlere teslim olduğunu, yangın söndürme ekiplerinin karadan ve havadan alevlere müdahale ettiğini ifade etti.

SÖNDÜRÜLMEYEN YANGIN, YENİ YANGINI MI TETİKLEDİ?

Le Figaro'nun haberine göre, Gironde Valiliği, yeni yangının Landiras'ta 12 Temmuz'da başlayan ve 14 bin hektar alanı kül ettikten sonra halen tam olarak söndürüldüğü açıklanmayan yangından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı. Valilik, bölgede hava koşullarının elverişsiz olmasının yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını bildirdi.

TF1 Info'nun haberine göre de, Landiras'ta geçen ay çıkan ve ilerlemesi durdurulsa da tam olarak söndürülemeyen yangının kıvılcımlarından çıktığı tahmin edilen yangında şu ana kadar altı bin hektardan fazla alan kül oldu.

Öte yandan, dün bölgede küçük çapta birçok yangının çıktığı ve bazılarında alevlerin halen kontrol altına alınamadığı ifade ediliyor. Bu yaz dördüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkenin güney ve batısında 16 bölgede turuncu alarm durumuna geçildi.

Gironde'de temmuz ayında Teste-de-Buch bölgesinde büyük bir yangın çıkmış, iki yangında toplam 20 bin 800 hektar ormanlık alan yanmış, 36 bin kişi tahliye edilmişti. Airbus, orman yangını söndürmek için 10 saniyede 20 ton su atan askeri nakliye uçağını denedi

AVRUPA'NIN GÜNEYİ YANIYOR!

Öte yandan, Portekiz'de bin 200 itfaiyeci sekiz yangın söndürme uçağı dağlık Covilha bölgesindeki 280 kilometrelik alanı saran alevlerle mücadele ediyor. Lizbon'un kuzyindeki bölgede cumartesi gününden beri süren yangında üç bin hektar orman kül oldu. İspanya ve Yunanistan da son haftalarda çıkan çeşitli orman yangınlarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor.