  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.369
  • Dolar 17.3974
  • Euro 17.5252
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Fransa’daki orman yangınları söndürülemiyor

» »
Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden iki orman yangınında şu ana kadar 7 bin 300 hektar arazi kül oldu.
Fransa’daki orman yangınları söndürülemiyor

Avrupa ülkelerinde sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları devam ediyor.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde iki farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor. Bölgedeki en şiddetli yangının yaşandığı ve yolların giriş çıkışlara kapatıldığı Landiras kasabası civarındaki yangın nedeniyle 480 kişi daha evlerinden tahliye edildi. Alevler şu ana kadar 4 bin 200 hektarlık alanı küle çevirdi.

Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch’ta yer alan Dune du Pilat kum tepesi yakınlarındaki yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Bölgedeki 3 bin 100 hektarlık arazi kül oldu. Alevler nedeniyle 3 ev ve 2 restoran kullanılamaz hale geldi.

İki noktadaki söndürme çalışmaları 9 uçak ve bin itfaiyeciyle devam ederken, şu ana kadar toplam 11 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selfie çeken turist Vezüv Yanardağı kraterine düştü12 Temmuz 2022 Salı 18:44
  • AB'den Ukrayna'ya 1 milyar Euroluk yardım12 Temmuz 2022 Salı 17:58
  • Gazprom, İtalya'ya gaz akışını üçte bir oranında azalttı12 Temmuz 2022 Salı 09:18
  • Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür11 Temmuz 2022 Pazartesi 23:29
  • Euro bölgesi maliye bakanları bugün Brüksel'de toplanıyor11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:40
  • Miçotakis: Türkiye’nin tecrit edilmesine karşıyız09 Temmuz 2022 Cumartesi 19:03
  • Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor09 Temmuz 2022 Cumartesi 15:58
  • Fransa’da orman yangını: 620 hektarlık alan kül oldu08 Temmuz 2022 Cuma 22:40
  • İtalya’nın turistik beldesinde bikiniyle dolaşmak yasaklandı: Cezası 9 bin TL’yi buluyor08 Temmuz 2022 Cuma 20:37
  • Miçotakis, Erdoğan’ı şikayet etti: ‘Savaş tehdidi’ ifadesi kullanıldı08 Temmuz 2022 Cuma 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti