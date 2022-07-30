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Fransa'daki yangınların kundaklayıcısı gönüllü itfaiyeci çıktı

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Fransa'nın Herault bölgesinde geçen hafta art arda çıkan yangınların kundaklayıcısının gönüllü bir itfaiyeci olduğu ortaya çıktı.
Fransa'daki yangınların kundaklayıcısı gönüllü itfaiyeci çıktı

Ouest-France'ın haberine göre, bölgedeki yangının kundaklayıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ülkenin güneyindeki Saint-Jean-de-Blaquiere kasabasında 20 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapan 37 yaşındaki şüpheli yangını çıkardığını itiraf etti.

Şahsın suçunu itiraf etmesinin ardından görevinin askıya alındığı ve tutuklandığı aktarıldı.

Aynı zamanda kasabanın belediye başkanı yardımcılığı görevi de bulunan şüpheli, yakın zamanda bölgede 5 kadar yangını kundakladığını, bunu adrenalin ve tanınmak için yaptığını ifade etti.

Söz konusu kişi hakkında 15 yıl hapis ve 150 bin avro para cezası talep ediliyor.

Ailesinden baskı gören biri

Fransız basınına konuşan şüphelinin arkadaşları ve kasabalılar, failin işini iyi yapan biri olduğunu, olayı öğrendiklerinde şok olduklarını aktardı.

Montpellier Savcısı Fabrice Belargent ise Midi Libre gazetesine yaptığı açıklamada, şahsın bölgede son 3 yıldır çıkan birçok yangının sorumlusu olduğunu ifade etti.

Savcı Belargent, gönüllü itfaiyecinin "baskıcı" bir ailede yetiştiğini söyledi.

Mesleğini adrenalin için yaptığına ilişkin röportaj ortaya çıktı

Öte yandan yaklaşık bir sene önce yerel bir gazeteye röportaj veren şahsın itfaiyecilik mesleği için, "Bu bir tutku mesleğidir. Ateşi söndürmeye gittiğimizde adrenalin içinde doğamızı koruyoruz. Bazen deli olduğumuzu söyleyenler bile var" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Fransa'da Gironde'da yaklaşık 21 bin hektarlık alanı kül eden yangınlar söndürülmemişken, Ardeche ile Herault bölgelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık yeşil alan zarar görmüş, yetkililer yangınlarda kundaklanma şüphesi olduğunu açıklanmıştı.

Yangınlar nedeniyle çok sayıda kişi bölgeden tahliye edilmişti.

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