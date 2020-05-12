Fransa'dan AB ülkelerine İsrail'e tepki gösterme çağrısı

Fransa, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, İsrail'e Batı Şeria'nın ilhakı konusunda adım atması durumunda sert tepki gösterme çağrısında bulundu.
3 AB'li diplomat, Belçika, İrlanda ve Lüksemburg'un da, dışişleri bakanları toplantısı sırasında İsrail'e yönelik olası ekonomik yaptırım seçeneğinin değerlendirilmesini istediğini belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan mutabakat kapsamında Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin kabine görüşmelerinin Temmuz ayında başlayacağını açıklamıştı.
İsrail'e yönelik yaptırımlar için Avrupa Birliği'ne bağlı hükümetlerin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'ne (EEAS) başvuruda bulunması gerekiyor.
Söz konusu yaptırımların tüm AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. İsrail'in müttefikleri olan Macaristan ve Çekya'nın yaptırımlara ret oyu vermesi bekleniyor.
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