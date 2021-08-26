Fransa’dan Afganistan kararı: Tahliyeler Cuma günü biter

ABD’nin 20 yılın ardından çekilme kararı aldığı Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle Batılı güçler de ülkeyi birer birer terk ediyor.

Vatandaşlarını ve askerlerini ülkeden çıkaran Fransa’dan süreçle ilgili sıcak bir açıklama geldi. Fransa Başbakanı Jean Castex, çekilmenin tamamlanmasıyla ilgili net tarih verdi.

RTL radyosuna açıklamalarda bulunan Başbakan Castex, tahliyenin bitişi için Cuma gününü işaret ederek, “Yarın akşama kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD ve koalisyon güçleri 31 Ağustos’a kadar ülkeyi terk etmek için çalışmalarını sürdürürken, olası IŞİD saldırıları nedeniyle süreci hızlandırdı.