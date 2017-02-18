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Fransa’dan Brexit uyarısı...

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Fransa’dan Brexit uyarısı...
Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılışının (Brexit), ustalık ve açık bir metotla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılışının (Brexit), ustalık ve açık bir metotla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Londra'yı ziyaret eden Cazeneuve, İngiltere Başbakanı Therese May tarafından kabul edildi.

Başbakanlık konutundaki görüşme sonrası Fransız basınına konuşan Cazeneuve, "Bizim hedefimiz; AB’nin çıkarlarını mütekabiliyet ilkesi ve bilinçli bir şekilde savunmak, AB’nin sosyal modeli ve mükemmel sanayisini kararlılıkla korumak, Bu yüzden İngiltere’nin üyelikten çıkışı ustalık ve açık bir metotla gerçekleşmeli" dedi.

Fransız basını; ikili görüşmede göç, savunma, güvenlik ve Opel markasının General Motors tarafından Fransız PSA grubuna satışının da gündeme geldiğini duyurdu.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl 23 Haziran'da yapılan referandumda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

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