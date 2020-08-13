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Fransa’dan Doğu Akdeniz’e fırkateyn

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Fransa Savunma Bakanlığı, ülkenin Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artırma planı kapsamında iki ‘Rafale’ savaş uçağı ile ve deniz fırkateyni ‘La Fayette’i bölgeye göndereceğini açıkladı.
Fransa’dan Doğu Akdeniz’e fırkateyn

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusunda çakışan hak iddiaları nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki durumu gözlemlemek ve ‘uluslararası hukuğu gözetme kararlılığını göstermek’ için Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını geçici olarak artıracağını açıklamıştı.

Türkiye, bu ay Yunanistan’ın Girit adası ile Kıbrıs arasında bir yerde doğal gaz arama ve sondaj ruhsatları çıkarmayı planladığını açıklarken, sismik araştırma gemisi Oruç Reis Doğu Akdeniz’de belirlenen bölgeye gelerek, burada 23 Ağustos’a kadar orada faaliyet gösterecek.

Sorunu çözmek üzere Yunanistan’ın acil toplantıya çağırdığı AB dışişleri bakanları cuma günü telekonferans yöntemiyle olağanüstü toplanacak.

 

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