Fransa'dan Dünya Sağlık Örgütüne Kovid-19 Eleştirisi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizi eksik yönettiğini belirtti.

Le Drian, Senato'da yaptığı konuşmada Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu. DSÖ'nün işleyişi hakkında söylenecekler olduğunu ifade eden Le Drian, "DSÖ'nün tepki, devletlerden bağımsız hareket etme kabiliyeti, bilgi iletme veya uyarı yapma eksikliği bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sorunun sadece örgütün aktörlerinde değil aynı zamanda DSÖ'nün işleyişinde olduğunu belirten Le Drian, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararından üzüntü duyduğunu söyledi.