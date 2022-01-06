Fransa’dan Google ve Facebook’a toplam 210 milyon euro para cezası

Fransa, Google’a 150 milyon euro, Facebook'a ise 60 milyon euro para cezası verdi.

Fransa, Google’a 150 milyon euro, Facebook'a ise 60 milyon euro para cezası verdi.

Fransa'nın veri düzenleyicisi Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNİL), para cezasının Facebook ve Google'ın AB'nin gizlilik politikalarını ihlal etmesi sonucu verildiğini açıkladı.

Google’a verilen 150 milyon para cezası, CNİL tarafından verilen ceza miktarı rekorunu kırdı.

Açıklamada, “CNİL, facebook.com, google.fr ve youtube.com web sitelerinin çerezleri hemen kabul etmek için bir düğme sunduğunu gözlemledi. Ancak, kullanıcının bu çerezleri kolayca reddetmesine izin vermek için düğme gibi eşdeğer bir çözüm bulunmuyor. Tüm çerezleri reddetmek için birkaç tıklama gerekirken kabul etmek için yalnızca bir tıklama gerekiyor. Komite, bu işlemin rıza özgürlüğünü ihlal ettiğini düşünüyor. Çerezleri kabul edilebilecek kadar basit bir şekilde reddedememek, kullanıcıların seçim rızasına zarar verir” ifadeleri yer aldı.

Google ve Facebook 3 ay içinde teknik veya hedefli reklam amaçları için web siteleri tarafından kullanıcılarının onayına sunulan çerez politikalarını düzeltmezlerse günlük 100 bin euro para cezasına çarptırılacak.

CNİL geçen aralık ayında da, gizlilik koşulları kapsamında çerez ihlalleri nedeniyle Amazon'a 35 milyon euro ve Google’a 100 milyon euro para cezası vermişti.