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Fransa'dan Google'a 150 milyon euro para cezası

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Fransız mahkemesi, reklamcılara yönelik rekabete aykırı davranmakla suçlanan Google'a verilen para cezasını onadı.
Fransa'dan Google'a 150 milyon euro para cezası

Fransız mahkemesi, reklamcılara yönelik rekabete aykırı davranmakla suçlanan Google'a verilen para cezasını onadı. Rekabet kurumu tarafından konumunu kötüye kullanmakla suçlanan Google, Fransa'ya 150 milyon euro ödeyecek.

Fransa, internet devi Google'a bir kez daha ceza kesti. Mahkeme, Fransa Rekabet Kurumu tarafından Google’a verilen 150 milyon euro para cezasını onadı.

Fransa Rekabet Kurumu, Google'ın bağlı olduğu Alphabet'i, arama motorlarında reklam verenlere yönelik gücünü kötüye kullanmakla suçladı.

2019'da açılan davada şirketin reklamcılara "şeffaf olmayan ve anlaşılması zor" kurallar dayattığı iddia edildi.

Kurum tarafından Googlea verilen ilk ceza

Kurum Google'ı 150 milyon euro para cezasına çarptırdı. Ceza, Paris Temyiz Mahkemesi tarafından da onandı.

Bu, Fransa rekabet kurumu tarafından Google'a verilen ilk ceza oldu.

"Kuralları netleştireceğiz"

Google tarafından yapılan açıklamada, "reklam verenlere yönelik kuralları daha fazla netleştirmek için çalışacağız" denildi.

Ödemenin ne zaman ve nasıl yapılacağı bilgisi paylaşılmadı.

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