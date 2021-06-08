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Fransa'dan Google'a 268 milyon dolarlık cezası

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Teknoloji şirketi Google, Fransa'da yüklü bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Yapılan açıklamaya göre, ABD'li şirkete online reklamlarındaki tekel uygulamaları nedeniyle 2020 milyon euro (268 milyon dolar) ceza kesildi.
Fransa'dan Google'a 268 milyon dolarlık cezası

Teknoloji şirketi Google, Fransa'da yüklü bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Yapılan açıklamaya göre, ABD'li şirkete online reklamlarındaki tekel uygulamaları nedeniyle 2020 milyon euro (268 milyon dolar) ceza kesildi.

Yapılan açıklamada, Fransa Rekabet Kurumu ile uzlaşmaya varan Google'ın, yaygın olarak kullanılan bazı çevrimiçi reklamcılık hizmetlerinde haksız reklam yönlendirmeleri yaptığını ve değişiklik için harekete geçtiği kaydedildi.

Fransa'daki soruşturmadan çıkan karar, çevrimiçi reklamlar üzerindeki güç mücadelesini, internet öncesi dönemde iş dünyasında hakim olan ancak Google ve Facebook'un yükselişiyle önemli ölçüde gerileyen yayıncılar lehine yeniden dengeleme girişimi olarak tanımlanıyor. Yetkililer, kararın dezavantajlı hisseden yayıncıların Google'dan tazminat talep etme yolunu açtığını da bildirdi.

Dünya çapında birçok yayıncı, teknoloji devleri tarafından kullanılan reklam uygulamalarından duyduğu mutsuzluğu dile getiriyordu.

Fransa Rekabet Kurumu Başkanı Isabelle de Silva, "Google'a yaptırım kararı özellikle önemli, çünkü bu karar çevrimiçi reklam işinin dayandığı karmaşık algoritmik açık artırma süreçlerine odaklanan dünyadaki ilk karardır" dedi.

Para cezasının yanı sıra Google'ın, Ad Manager adlı reklam yönetimi platformunun üçüncü partilerle çalışmalarını iyileştirmek konusunda Fransız yetkililer ile anlaşmaya vardığı açıklandı.

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