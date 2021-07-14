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Fransa'dan Google’a 500 milyon avro para cezası

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Fransa Rekabet Kurumu Başkanı Isabelle de Silva yaptığı açıklamada ise "Yetkili makam, bir şirket için bir yükümlülük kararı verdiğinde, bu kararı hem lafzında, hem de ruhunda titizlikle uymak zorundadır. Burada maalesef öyle olmadı" ifadelerini kullandı.
Fransa'dan Google’a 500 milyon avro para cezası

Fransa Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yerel basın ajansları tarafından verilen geçici emirlere uymayarak, ajansların haber telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google’ın 500 milyon euro para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Google’ın, haber ajanslarını ve diğer yayıncıları haberlerinin kullanımı için nasıl tazmin edeceği konusunda önümüzdeki 2 ay içinde öneriler sunması gerektiğini ifade eden Kurum, bu şartı yerine getirmemesi durumunda Google’ın günde 900 bin euroya kadar ek para cezasıyla karşı karşıya kalacağının altını çizdi.

Fransa Rekabet Kurumu Başkanı Isabelle de Silva yaptığı açıklamada ise "Yetkili makam, bir şirket için bir yükümlülük kararı verdiğinde, bu kararı hem lafzında, hem de ruhunda titizlikle uymak zorundadır. Burada maalesef öyle olmadı" ifadelerini kullandı.

GOOGLE’A "KOMŞU HAKLAR" YÖNERGESİNE UYMAMA SUÇLAMASI

Aralarında Fransa Genel Bilgi Basın İttifakı (APIG), Fransa Dergi Basın Yayıncıları Sendikası (SEPM) ve Fransa Medya Ajansı’nın (AFP) da yer aldığı birçok haber yayıncısı, Google’ı "komşu haklar" olarak adlandırılan yakın tarihli bir Avrupa Birliği (AB) yönergesi uyarınca, çevrimiçi haber içeriğinin ücretlendirilmesinde ortak bir zemin bulmak için kendileriyle iyi niyetli görüşmeler başlatmamakla suçluyor.

"BU KARARA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Google tarafından yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu’nun kararının ardından şirketin hayal kırıklığına uğradığı belirtilerek, "Bu karara çok üzüldük. Tüm süreç boyunca iyi niyetle hareket ettik. Para cezası, anlaşmaya varma çabalarımızı ve haberlerin platformlarımızda nasıl çalıştığı gerçeğini görmezden geliyor. Bugüne kadar Google, komşu haklar konusunda anlaşmalar ilan eden tek şirkettir. Bu karar, esasta 2020 yılı Mayıs ve Eylül ayları arasında gerçekleşen müzakerelerle ilgili. O zamandan bu yana ortak bir zemin bulmak için yayıncılar ve haber ajanslarıyla çalışmaya devam ettik" ifadelerine yer verildi.

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