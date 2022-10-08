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Fransa’dan İran’daki vatandaşlarına ‘Ülkeyi terk edin’ çağrısı

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Fransa, İran'daki vatandaşlarını, keyfi gözaltı ve alıkonulma riski nedeniyle ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı.
Fransa’dan İran’daki vatandaşlarına ‘Ülkeyi terk edin’ çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran’a seyahat tavsiyesi güncellemesini içeren ek bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, çifte vatandaşlığı bulunanlar dahil İran’daki bütün Fransız vatandaşlarına, “keyfi tutuklama riskiyle karşı karşıya olmaları” nedeniyle ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri tavsiye edildi. “Bu risk aynı zamanda turistik ziyaret yapanları da kapsıyor” denilen açıklamada, Fransa’nın Tahran Büyükelçiliğinin gözaltı veya tutuklanmaları durumunda vatandaşlarının temel haklarının sağlanmasını ve güvenliklerini garanti etmediği belirtildi.

İKİ FRANSIZ VATANDAŞA CASUSLUK SUÇLAMASI

Açıklamada İran’ın çifte vatandaşlığı tanımadığına dikkat çekilerek, çifte vatandaşlığı bulunan Fransız vatandaşları için konsolosluk yetkililerinin sınırlı düzeyde temas kurabildiği aktarıldı. Bakanlığın açıklaması, Tahran yönetiminin casus oldukları gerekçesiyle İran’da mayısta gözaltına alınan iki Fransız vatandaşının “ajan olduklarını itiraf ettikleri” görüntüleri yayınlanmasından sonra geldi.

İran, mayısta casusluk iddiasıyla tutuklanan iki Fransız vatandaşının, “Fransa dış istihbarat servisinde (DGSE) görev yaptıklarını ve rejim değişikliğine zemin oluşturmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini” söylediği görüntüleri 6 Ekim’de devlet televizyonunda yayınlamıştı.

Fransız basını, İran’da yakalanan iki Fransız için, “Fransızca öğretmeni İran'da gözaltına alındı” ve “Fransız çift İran’da gözaltına alındı” şeklinde manşetler atmıştı. Fransa, İran’da alıkonulan 2 vatandaşına “casus olduklarının” zorla söylettirildiği ve itirafların gerçek olmadığını savunmuştu.

Paris yönetimi, Tahran’dan alıkonulan 2 Fransız’ın derhal serbest bırakılması talep etmişti.

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