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Fransa’dan kayıpların akıbetinin belirlenmesi için güney Kıbrıs’a destek

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Fransa’nın, Rum Yönetimi’nin kayıpların akıbetinin belirlenmesi için sarf ettiği çabalara destek ifade ettiği belirtildi.
Fransa’dan kayıpların akıbetinin belirlenmesi için güney Kıbrıs’a destek

Haravgi gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi İsabelle Dumont ile dün gerçekleştirdiği görüşme haberine yer verdi. 
Haber göre, görüşmede, Fransız Büyükelçi Dumont, ülkesinin, Kıbrıs’taki kayıpların akıbetinin belirlenmesi için Rum Yönetimi’nin sarf ettiği çabalara verdiği desteği dile getirdi. 
Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ise görüşme sırasında Türkiye’nin “tutumundan” dolayı bu sorununun çözümlenmesinde yaşanan sorunlar hakkında Dumont’a bilgi verdi. 
Kayıpların bulunması hızında düşüşlerin yaşandığına dikkati çeken Fotiu, bu konunun çözümlenmesine yapıcı bir katkı koyması adına Türkiye’ye baskı yapılması amacıyla, AB ve BM aracılığıyla,  Fransa’nın desteğini talep etti. 
Fotiu, Türkiye’nin tüm askeri bölgelere ve arşivlerdeki bilgilere erişime izin vermesi gerektiğini bir kez daha savundu. Gazete, görüşmede ayrıca iki ülkenin diaspora konusundaki işbirliği ihtimalinin de ele alındığını belirtti. 


LİLLİKAS-DUMONT GÖRÜŞMESİ 


Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, Fransız Büyükelçi Dumont ile gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.
Habere göre, Lillikas, Fransa ile stratejik bir ittifak geliştirilmesi perspektifini ele aldı. 
Fransa’nın, Güney Kıbrıs’ın çıkarlarıyla denk düşen büyük ülkelerde biri olduğuna dikkat çeken Lillikas, Fransa ile sadece işbirliğini değil, stratejik ittifakın da geliştirilmesinin mümkün olabileceğinden söz etti. 
Gazete, Lillikas ile Fransız Büyükelçi Dumont arasındaki görüşmede eğitim alanında iki ülke arasında daha iyi ve sıkı bir işbirliğinin sağlanmasına neden olacak konuların da ele alındığını yazdı.
Habere göre, Lillikas görüşmede ayrıca Rum tarafının, Kıbrıs sorununa ilişkin tezlerini ortaya koyarken Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde gerçekleştirdiğini iddia ettiği  “yayılımcı” faaliyetleri de gündeme getirdi. 

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