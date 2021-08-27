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Fransa’dan kritik karar: Türkiye yeniden kırmızı listede

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Türkiye’de son dönemde aşılama oranı artmasına rağmen vaka sayıları 20 bin sınırına dayanınca Avrupa ülkeleri risk kategorilerini yeniden gözden geçirmeye başladı.
Fransa’dan kritik karar: Türkiye yeniden kırmızı listede

Türkiye’de son dönemde aşılama oranı artmasına rağmen vaka sayıları 20 bin sınırına dayanınca Avrupa ülkeleri risk kategorilerini yeniden gözden geçirmeye başladı.

O ülkeler arasında yer alan Fransa, durumu değerlendirdikten sonra Türkiye’yi yeniden turuncu listeden kırmızı listeye almaya karar verdi.

Söz konusu kararın ardından getirilen tedbirler 28 Ağustos saat 23:59’dan itibaren uygulanmaya başlayacak.

AŞILANMIŞ KİŞİLER MUAF

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Covid-19 salgınının oldukça aktif bir şekilde sirkülasyonu ve bazı varyantlarının yayılması sebebiyle, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 23.59'dan itibaren Türkiye'den Fransa'ya seyahatlerde tedbirler artırılacaktır.

Bu tarihten itibaren, Türkiye yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasında yer alacaktır.

Bu sınıflandırmadan kaynaklanan yeni tedbirlerden, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile aşılanmış kişiler muaftır.

Ancak, direkt uçuşla veya üçüncü bir ülkede 14 günden daha kısa bir süre geçirdikten sonra transit olarak Fransa'ya gitmek isteyen ve Fransa topraklarına girme hakkı bulunan aşılanmamış kişiler mücbir bir sebep sunmak durumundadırlar.

Bu kişiler ayrıca:

– Uçağa binmeden önce havayolu şirketine ve sınır kontrol yetkililerine, 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi veya antijen testi ibraz etmek durumundadırlar (12 yaşından küçük çocuklar bu yükümlülükten muaftır);
– Fransa'ya vardıktan sonra antijen testi yaptırmak durumundadırlar ;
– Fransa'ya vardıklarında, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere, valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya tabi olacaklar. Söz konusu tedbire riayet edilip edilmediği emniyet ve jandarma görevlileri tarafından kontrol edilecektir. İhlali, en az 1000 euro para cezası ile sonuçlanacaktır.”

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