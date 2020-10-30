  • BIST 1.111
  • Altın 504,566
  • Dolar 8,3385
  • Euro 9,7394
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

Fransa'dan Türkiye'ye destek mesajı: Yardıma hazırız

»
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ege Denizi ve Yunan adalarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı yayımladı.
Fransa'dan Türkiye'ye destek mesajı: Yardıma hazırız

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunan adalarında güçlü deprem meydana geldiğini anımsattı.

Gerald Darmanin, "Fransa, bu korkunç sınavın üstesinden gelmek için Türk ve Yunan halklarının yanındadır. Bu ülkelerin hükümetlerinin istemeleri halinde, bölgeye Fransız yardımları anında ulaştırılır." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Ege Denizi'ndeki 6,6 büyüklüğündeki depremin, Sisam Adası'nda hasara yol açtığı bildirilmişti.

Deprem, Sisam Adası'na 300 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın başkenti Atina ve diğer sahil kentlerinde de hissedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD: #izmir'de 4 can kaybı 120 yaralı30 Ekim 2020 Cuma 16:57
  • AFAD: #izmir'de 4 can kaybı 120 yaralı30 Ekim 2020 Cuma 16:57
  • Depremin şiddeti hakkında yeni açıklama: 7.0 !30 Ekim 2020 Cuma 16:57
  • Bayraklı’da enkazdan 3 kişi yaralı çıkarıldı30 Ekim 2020 Cuma 16:53
  • İzmır Büyükşehır Belediye Başkanı Soyer: "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var"30 Ekim 2020 Cuma 16:20
  • İzmir'deki deprem sonrası kaç bina yıkıldı? Bakan Soylu'dan ilk resmi açıklama30 Ekim 2020 Cuma 15:56
  • Deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı!30 Ekim 2020 Cuma 15:53
  • Erdoğan: Taksim Camisi İnşaatının Ramazan Ayı İçerisinde Yetişmesine Dair Bilgi Aldım30 Ekim 2020 Cuma 15:50
  • Kandilli Rasathanesi: Depremin şiddeti 6.830 Ekim 2020 Cuma 15:29
  • Ege'de deprem! Uzmanlar:Yıkıcı bir deprem30 Ekim 2020 Cuma 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti