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Fransa’dan Zeleskiy’i sevindiren haber

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Fransa'nın, Ukrayna'ya, insansız hava araçlarına (drone) karşı kullanılmak üzere hava savunma füzeleri sağlama, askerleri için de özel eğitim sözü verdiği bildirildi.
Fransa’dan Zeleskiy’i sevindiren haber

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, 2 bine yakın Ukraynalı askerin Fransa’da eğitileceğini belirtti.

“Ne yazık ki savaşın süreceğini düşünüyoruz.” ifadesini kullanan Lecornu, askerlerin eğitilmesinin önemine dikkati çekti.

“ÖNEMLİ BİR ADIM”

Lecornu, Fransa’nın sunduğu kapsamlı askeri eğitimi “önemli bir adım” şeklinde nitelendirdi.

Bakan Lecornu, Ukrayna’ya gönderilmeye hazırlanan Crotale hava savunma füze bataryalarının insansız hava araçlarına ve hava bombardımanlarına karşı mücadelede etkili olacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Ekim’de, Fransa’nın Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağladığını söylemişti.

 

Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlangıcından bu yana Fransa’nın Ukrayna’ya 18 Caesar obüsü gönderdiğini ve 6’sının daha gönderilmesi için çalıştıklarını ifade eden Macron, Ukrayna’ya radar ve uçaksavar füzeleri göndereceklerini açıklamıştı.

Macron, savaşın ilk günlerinden itibaren Fransa’nın Romanya’da asker ve askeri malzeme konuşlandırdığını ve Avrupa’nın doğusundaki ülkelerdeki askeri varlığını anımsatarak, “Ukraynalıların kendilerini savunabilmesi için istihbarat sağlıyoruz ancak bunun hakkında fazla konuşmamak iyi olur.” demişti. 

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