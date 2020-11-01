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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye dönüyor

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"Büyükelçimizden, Türk yetkililerden izahat getirmesi talebiyle Ankara'ya dönmesini istedik"
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye dönüyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, geçen hafta Ankara-Paris hattındaki gerilim nedeniyle çağırılan Ankara Büyükelçisi Herve Magro'nun bugün Türkiye'ye döneceğini söyledi.

RTL kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, bir haftanın sonunda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Le Drian, Türkiye'nin öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından Fransa'ya yönelik nefret kampanyası uyguladığını ancak Nice'te 3 kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıdan sonra Ankara'nın tutumunun değiştiğini söyledi. 

Le Drian, Türkiye'nin Nice saldırısı hakkında 'farklı, açık, muğlak olmayan' bir kınama yayınladığını belirterek "Fakat bu durum Ankara'yı açıklık getirmekten muaf tutmuyor" dedi. Le Drian, "Büyükelçimizden, Türk yetkililerin bu durumuna açıklık ve izahat getirmesi talebiyle Ankara'ya dönmesini istedik" dedi. 

Fransa'da öğretmen Paty'nin sokak ortasında başı kesilerek öldürülmesi sonrasında Macron 'radikal İslam' ile savaşacaklarını ve karikatürlerin yayınlanma hakkını ifade özgürlüğü temelinde savunacaklarını söylemişti. Erdoğan bu sözlere tepki göstererek, Macron'un  'zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı olduğunu' söylemişti. Fransa ise Ankara Büyükelçisi'ni ülkeye çağırmıştı. 

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, "Macron denilen zatın, İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten 1 yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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