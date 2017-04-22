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Fransa'nın başkenti Paris'te polise saldırı.. 1 ölü, 2 yaralı

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Fransa'nın başkenti Paris'te polise saldırı.. 1 ölü, 2 yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yönelik saldırıda bir polis öldü.

İki polisin de ağır yaralandığı olayda saldırgan öldürülerek, etkisiz hale getirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde gerçekleşen saldırıya ilişkin,  "Olayla ilgili ilk bilgiler olayın bir terörist eylem olduğuna işaret ediyor." dedi.

Başbakan Bernard Cazeneuve ile Elysee Sarayı'nda yaptığı toplantının ardından, basına bir açıklama yapan Hollande, olayda bir polisin hayatını kaybettiğini, iki polisin yaralandığını, saldırganın ise vurularak, öldürüldüğünü belirtti.    

Olayın ardından bölgenin güvenlik koridoruna alındığını ve bölgedeki insanların tahliye edildiğini anlatan Hollande, "Olayla ilgili ilk bilgiler, olayın bir terörist eylem olduğuna işaret ediyor." ifadesini kullandı.   

Paris Savcılığı Terör Ofisi'nin konuyla ilgili soruşturma başlattığını aktaran Hollande, saldırganın amacı konusunda ve saldırgana yardım eden kişiler olup olmadığı yönünde, araştırma yapıldığını vurguladı.    

Ülkedeki bütün güvenlik birimlerinin birlik içinde hareket ettiğine işaret eden Hollande, cumhurbaşkanı seçimi süreci içerinde bulunulduğu için aşırı ölçüde dikkatli olduklarını kaydetti.    

"Güvenliğimiz tehlikede" diyen Hollande, güvenlik görevlilerinin görevlerini yapmaları için herkesin elinden gelen desteği vermesini istedi.    

Hollande, herkesin korunmasını sağlamak için bütün önlemlerin alınacağını bildirdi.    

Cumhurbaşkanı Hollande, konuyu ele almak için güvenlik konseyi toplantısı yapılacağı bilgisini paylaştı.      

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