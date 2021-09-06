Fransa’nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da Covid-19 aşısı bütün yetişkinler için zorunlu oldu

Parlamento, bu kararı oybirliğiyle verdi. Karar gereği, Yeni Kaledonya'ya gelen turistler de zorunlu olarak aşı olacak.

Güney Pasifik’teki bu yarımadalar, dünyada Covid-19 aşısını zorunlu kılan 4. bölge oldu.

Yeni Kaledonya'da salgın başladığından bu yana Covid-19 virüsünden ölen olmadı. Ancak yetkililer, delta varyantı yüzünden durumun tehlikeli boyutlara dönüşebileceği endişesi taşıyor.

Salgının başından bu yana sadece 136 vaka tespit edildi. Yeni Kaledonya'da halkın sadece yüzde 32’si aşı yaptırdı.

Fransa'da hükümetin Covid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler sürüyor

Bu arada Fransa'da Covid-19) mücadele kapsamında bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı karşıtları, hükümeti protesto etmek için bir kez daha sokaklara döküldü.

Başta Paris olmak üzere ülkede 200'den fazla noktada yapılan eylemlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin salgınla mücadele politikasına tepki gösterildi.

Gösterilerin 8. haftasında eylemciler, bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

Paris'te 5 farklı noktada gösteriler düzenlendi. Fransız haber ajansı AFP binasının önünde bulunan Borsa Meydanı'nda toplanan bir grup protestocu, Louvre Müzesi çevresine kadar yürüdü. Paris'teki eylemlerde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Toulouse'da düzenlenen gösteride polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da Anayasa Konseyi’nin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Covid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Covid-19 aşı zorunluğu getirildi. Fransa genelinde uygulama, son 7 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.