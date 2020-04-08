Fransa'nın en büyük uçak gemisi Charles de Gaulle, mürettebatta koronavirüs görülmesi üzerine ülkeye geri dönüyor

Fransa, en büyük uçak gemisi Charles de Gaulle'ün, mürettebattan bazı kişilerde koronavirüs görülmesi üzerine ülkeye geri dönmek üzere yola çıktığını açıkladı.
Çarşamba sabahı Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 40'a yakın mürettebatın sıkı müşahade altında tutulduğu belirtildi.
Charles de Gaulle halen Atlantik Okyanusu'nda bulunuyor.
Uçak gemisinin 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na ulaşması bekleniyor.
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