  • BIST 1.393,600
  • Altın 493,97
  • Dolar 8,8700
  • Euro 10,2700
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy suçlu bulundu

» »
2007-2012 yılları arasında Fransa’yı yöneten eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy hakkında karar verildi…
Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy suçlu bulundu

2007-2012 yılları arasında Fransa’yı yöneten eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy hakkında karar verildi…

2012 yılında tekrar seçimlere giren ve François Hollande’a kaybeden Sarkozy’nin o dönem seçim bütçesinde usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. Savcıların 1 yıl hapis cezası istediği 66 yaşındaki Sarkozy’nin karara itiraz etmesi beklendiği için şu aşamada hapis cezası olası gözükmüyor.

SARKOZY NE YAPMIŞTI?

2012 yılındaki seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağlamakla suçlanan Sarkozy’nin o dönemde seçim sürecinde yasal sınır olan 22.5 milyon euronun yaklaşık 2 kat üzerine çıkılmasının önüne geçildiği iddia edilmişti.

Bu iddiaları reddeden Sarkozy’nin seçim kampanyası sırasında tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion isimli şirketten sahte fatura almakla itham edilmişti. Bygmalion isimli şirketin de Sarkozy’nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlediği öne sürülmüştü.

DETAYLAR GELİYOR…

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro destek hazırlığı30 Eylül 2021 Perşembe 12:05
  • 200’den fazla kişide görüldü… Sırbistan’daki CIA ajanında Havana sendromu30 Eylül 2021 Perşembe 10:46
  • Ukrayna'da vaka sayısı nisandan beri ilk kez 10 bin sınırında29 Eylül 2021 Çarşamba 15:00
  • Atina'nın yeni hedefi "Türk balıkçılar"29 Eylül 2021 Çarşamba 14:15
  • Almanya’da hükümet kurma yarışı başladı29 Eylül 2021 Çarşamba 13:22
  • Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Güney Kıbrıs2'ta29 Eylül 2021 Çarşamba 12:34
  • Hristiyan Birlik partileri seçim sonuçlarının muhasebesini yapıyor29 Eylül 2021 Çarşamba 11:54
  • Yanardağdan çıkan lavlar Atlas Okyanusu’na ulaştı29 Eylül 2021 Çarşamba 11:48
  • Kosova ile Sırbistan neden savaşın eşiğinde?29 Eylül 2021 Çarşamba 11:02
  • Avrupa'da elektrik ve doğal gaz fiyatları neden artıyor? Uzmanlardan yeni kriz uyarısı28 Eylül 2021 Salı 18:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti