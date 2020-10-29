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Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği Önünde Önlemler Arttırıldı

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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Müslümanların önceli gün Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği önünde gerçekleştirdikleri protesto gösterisi sonrasında, elçilik çevresindeki güvenlik önlemleri arttırıldı.
Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği Önünde Önlemler Arttırıldı

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Müslümanların önceli gün Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği önünde gerçekleştirdikleri protesto gösterisi sonrasında, elçilik çevresindeki güvenlik önlemleri arttırıldı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yaşayan 80 kadar Müslümanın önceki gün Fransa Büyükelçiliği önünde toplanarak gösteri yapmaları ve Fransa bayrağını indirmeleri sonrasında Rum polisinin önlemlerini arttırdığını yazdı.

Haberde, Fransız Büyükelçiliği binası önünde silahlı polis aracının görev yapmaya başladığı belirtilirken önceki gece, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinleyen” göstericilerden dördünün dün Rum mahkemesine çıkarıldıkları, şahıslar hakkında beş gün tutukluluk kararı verildiği ifade edildi.

Fransız Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise, olaylardan duyulan üzüntü dile getirilerek Rum polis gücüne teşekkür edildi.

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