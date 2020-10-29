  • BIST 1.127
  • Altın 497,110
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2078 test, 4 yeni vaka!

Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!Bir kadın kafası kesilerek öldürüldü

» »
Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!Reuters:Bir kadın kafası kesilerek öldürüldü
Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!Bir kadın kafası kesilerek öldürüldü

Fransa'nın Nice kentinde bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve birden fazla yaralı olduğu belirtildi. 

Reuters, polis kaynaklarına dayandırarak saldırıda bir kadının başı kesilerek, bir erkeğin ise boğazı kesilerek öldürüldüğünü aktardı. Polis, hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığını açıkladı. Birden fazla yaralı olduğu belirtildi. 

Le Figaro gazetesinin polis kaynaklarından aktardığı habere göre, hayatını kaybeden kadınlardan biri kilise içinde, diğer ise yolda bulundu. Hayatını kaybeden üçüncü kişinin ise bir erkek olduğu belirtildi. 

Fransa Terörle Mücadele Birimi bıçaklı saldırıyı soruşturmak için göreve çağrıldı. 

Saldırı, Nice'te Notre Dame Kilisesi yakınında meydana geldi. 

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, terör saldırısı olduğuna dair şüphelerin olduğunu, bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. 

Estrosi, gazetecilere açıklamasında 'polis müdahalesinde yaralanan şüphelinin 'Allahu Ekber' diye bağırdığını' söyledi. Estrosi, "Bugün, İslami faşizme yeni kurbanlar vererek çok daha ağır bedeller ödemekteyiz. Buna şüphe yok (...) Sürekli 'Allahu Ekber' diye tekrar tekrar bağırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kriz değerlendirmesi için bakanları topladı. Nice Belediye Başkanı Estrosi, Macron'un Nice'e gelip incelemelerde bulunacağını ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te de 16 Ekim'de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü. Hükûmet, saldırıdan sonra radikal İslam'la mücadele etmek için operasyonların artılacağını söylemişti.

Nice kentinde ise 2016 yılında Bastille Günü kutlamaları sırasında 86 kişinin hayatını kaybettiği bir terör eylemi meydana gelmişti. Kutlamalar sırasında kalabalığın arasına giren bir kamyon  86 kişinin hayatını kaybetmesine, 100'den fazla insanın da yaralanmasına neden olmuştu. 

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da 2 Kasım'dan itibaren bir ay süreli karantina uygulaması başlıyor28 Ekim 2020 Çarşamba 20:16
  • AB komisyonu, üyelere yeni "salgın tedbiri paketi" önerdi28 Ekim 2020 Çarşamba 20:00
  • Fransa: Türkiye'nin gözdağı hamlelerine rağmen radikal İslam'la mücadeleye devam edeceğiz28 Ekim 2020 Çarşamba 19:33
  • Fransa’da Türklere saldırı!28 Ekim 2020 Çarşamba 16:03
  • Ermenistan Berde Şehir Merkezini Vurdu28 Ekim 2020 Çarşamba 15:50
  • Azerbaycan'da Ermenistan'ın Saldırılarında 69 Sivil Öldü, 322 Kişi Yaralandı28 Ekim 2020 Çarşamba 11:17
  • Azerbaycan Ordusu: Ermenistan Güçleri Ciddi Kayıplar Verdi28 Ekim 2020 Çarşamba 10:23
  • Paris'te bomba alarmı: Zafer Takı'nın bulunduğu bölge tahliye edildi27 Ekim 2020 Salı 20:28
  • Corona virüsü taşıyan sağlıkçılardan çalışmaya devam etmeleri istendi27 Ekim 2020 Salı 18:20
  • Fransa'da 'Türk mallarına boykot' kampanyası27 Ekim 2020 Salı 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti