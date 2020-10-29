Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!Bir kadın kafası kesilerek öldürüldü

Fransa'nın Nice kentinde bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve birden fazla yaralı olduğu belirtildi.

Reuters, polis kaynaklarına dayandırarak saldırıda bir kadının başı kesilerek, bir erkeğin ise boğazı kesilerek öldürüldüğünü aktardı. Polis, hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığını açıkladı. Birden fazla yaralı olduğu belirtildi.

Le Figaro gazetesinin polis kaynaklarından aktardığı habere göre, hayatını kaybeden kadınlardan biri kilise içinde, diğer ise yolda bulundu. Hayatını kaybeden üçüncü kişinin ise bir erkek olduğu belirtildi.

Fransa Terörle Mücadele Birimi bıçaklı saldırıyı soruşturmak için göreve çağrıldı.

Saldırı, Nice'te Notre Dame Kilisesi yakınında meydana geldi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, terör saldırısı olduğuna dair şüphelerin olduğunu, bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Estrosi, gazetecilere açıklamasında 'polis müdahalesinde yaralanan şüphelinin 'Allahu Ekber' diye bağırdığını' söyledi. Estrosi, "Bugün, İslami faşizme yeni kurbanlar vererek çok daha ağır bedeller ödemekteyiz. Buna şüphe yok (...) Sürekli 'Allahu Ekber' diye tekrar tekrar bağırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kriz değerlendirmesi için bakanları topladı. Nice Belediye Başkanı Estrosi, Macron'un Nice'e gelip incelemelerde bulunacağını ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te de 16 Ekim'de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü. Hükûmet, saldırıdan sonra radikal İslam'la mücadele etmek için operasyonların artılacağını söylemişti.

Nice kentinde ise 2016 yılında Bastille Günü kutlamaları sırasında 86 kişinin hayatını kaybettiği bir terör eylemi meydana gelmişti. Kutlamalar sırasında kalabalığın arasına giren bir kamyon 86 kişinin hayatını kaybetmesine, 100'den fazla insanın da yaralanmasına neden olmuştu.

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