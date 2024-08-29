Fransa’nın yarısı solun Macron’u azletme çabalarına destek veriyor

İki ayı aşkın süredir hükümet kurulamayan Fransa’da sular durulmuyor.

Yeni başbakan ataması gereken Macron, genel seçimlerde ulusal mecliste en fazla sandalyenin sahibi olan dört solcu partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi’nin (NFP) bir hükümet kurmasına izin vermedi.

Geçen hafta parti liderleri ve parlamentodaki siyasi grupların temsilcileriyle Elysee Sarayı’nda görüşen Macron, seçim sonuçlarını yok saymakla suçlanıyor.

Macron’un başbakan olarak atamadığı sol ittifakın başbakan adayı Lucie Castets ‘Hem cumhurbaşkanı, hem başbakan hem de parti başkanı olmak isteyen bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıya‘ olduklarını söylemişti.

Fransızlar da iki ayda hala yeni hükümetin kurulamadığı ülkedeki siyasi tablodan Macron’u sorumlu tutuyor.

Elabe anket şirketinin Fransız kanal BFMTV için yaptığı ankete göre Macron’un, Castets’i başbakanlığa getirmeyeceğini bildirmesi üzerine cumhurbaşkanının azledilmesi için Ulusal Meclis’te ‘yasal süreç’ başlatacağını duyuran Boyun Eğmeyen Fransa Partisi’nin (LFI) girişimine Fransızların yüzde 49’u destek veriyor.

Sol ittifaka oy verenlerin yüzde 64’ü, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve ortaklarına oy verenlerin yüzde 50’si, Macron’un azledilmesine yönelik gensoru önergesinin sunulmasından yana görüş bildirdi.

Bunun yanı sıra katılımcıların yüzde 47’si Castets’in başbakanlığa getirilmemesini ‘demokrasinin inkarı’ olarak tanımlıyor.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 74’ü Macron’un görevden alınması için verilecek gensoru önergesinin başarılı olmayacağını düşünüyor.

Fransa’da gensoru önergesi, 577 milletvekilinin olduğu Ulusal Meclis’te çoğunluğun desteğini alırsa kabul ediliyor.