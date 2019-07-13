  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Fransa'yı sarsan işçi intiharları vakasında eski yöneticiler hapis cezasıyla karşı karşıya

» »
Fransa’nın en büyük haberleşme şirketi France Telecom’un eski yöneticileri, 2007'de başlayan tasfiye sürecinde çalışanlarının intiharına sebebiyet vermekle suçlanıyor
Fransa'yı sarsan işçi intiharları vakasında eski yöneticiler hapis cezasıyla karşı karşıya

Psikolojik şiddetle suçlanan yöneticiler, hapis cezasıyla karşı karşıya. Yargılanan eski CEO'nun "Ya kapıdan gidecekler ya pencereden” dediği dönemde en az 35 kişi intihar etti.

Fransa’yı sarsan intiharların başlamasından 10 yıl kadar sonra açılan davada France Telecom’un eski CEO’su Didier Lombard, eski İnsan Kaynakları Müdürü Olivier Barberot ve eski Genel müdür Yardımcısı Louis-Pierre Wenes’in de aralarında olduğu yedi yönetici yargılanıyor.

 

Düşmanca bir iş ortamı yaratma ve psikolojik şiddet suçlamaları yöneltilen eski yöneticiler, çalışanları depresyona sürüklemek ve bazılarının ölümüne neden olmakla da itham ediliyor.

Sanıklar, suçlu bulunmaları halinde bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca 15 bin ila 16 bin 790 euro arasında değişen bir para cezasına çarptırılacaklar.

Ayrıca firma da, faaliyetleri nedeniyle çalışanlarına zarar verdiğinin kanıtlanması durumunda her bir çalışana tazminat ödemeye mahkûm edilecek.

api.jpg

© AP PHOTO / FRANCOİS MORİ

France Telecom’un eski CEO’su Didier Lombard

HER ŞEY ÖZELLEŞTİRMEYLE BAŞLADI

İngiliz GSM operatörü Orange'ı 2013 yılında satın almasının ardından Orange ismiyle yeniden markalaşan firma, en az 35 çalışanının intihar etmesiyle gündeme gelmişti.

Süreç, 2003 yılında France Telecom’a verilen devlet desteğinin kesilmesiyle başladı. Özelleştirme sürecine giren firma maliyetleri düşürmek ve kâr etmek amacıyla tasfiyeye karar verdi. 2007 yılına gelindiğinde 130 bin işçisi bulunan firma bu kapsamda 22 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

 

TASFİYE YETMEDİ, YILDIRMA TAKTİĞİ İZLEDİLER

Ancak sendikaların verdiği bilgiye ve basına yansıyanlara göre bu süreçte çalışanlara psikolojik şiddet uygulandı ve işten ayrılmaya zorlandı. Pek çok kez atama yapmak, sadece yarım saatlik bir molayla 12 saat aralıksız çalıştırmak, deneyimlere uymayan pozisyonlarda çalıştırmak gibi yıldırma politikaları uygulandı.

İntiharlar da bu yıldan itibaren başladı ve 2010’a kadar birçok çalışan yaşamına son verdi.

Didier Lombard, bu dönemde tasfiyeler hakkında “Ya kapıdan gidecekler ya pencereden” yorumunu yaptı.

Ancak Lombard dahil yöneticiler suçlamaları reddediyor, intiharların birbiriyle bağlantısız olduğunu ve fabrikanın tasfiye süreciyle alakalı olmadığını savunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da kadınlar ekonomik krize karşı takas pazarı kurdu13 Mayıs 2019 Pazartesi 22:06
  • DAÜ-SEN’in 1 Mayıs Mesajı30 Nisan 2019 Salı 11:21
  • YKP’den 1 Mayıs eylemine katılım çağrısı29 Nisan 2019 Pazartesi 14:01
  • Sol Hareket tüm işçileri 1 Mayıs eylemine çağırdı29 Nisan 2019 Pazartesi 11:43
  • Çaluda'dan 1 Mayıs mesajı: ‘’İnsan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve sendikal haklar istiyoruz’’29 Nisan 2019 Pazartesi 09:23
  • Müfettişler tam kadro hazır: 1 Mayıs’ta da açık olan işyerleri denetlenecek26 Nisan 2019 Cuma 12:12
  • 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerle kutlanacak26 Nisan 2019 Cuma 11:50
  • ‘Özel sektör yangın yeri, şov yerine somut adımlar atılmalı!’10 Nisan 2019 Çarşamba 14:31
  • 1 Mayıs için ara bölgede ortak kutlama09 Nisan 2019 Salı 11:18
  • Yatış meslek: Sadece yatarak 60 günde 15 bin 500 Euro kazanacaklar27 Mart 2019 Çarşamba 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti