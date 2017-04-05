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Fransa’yla Savunma İşbirliği Anlaşması güncellendi

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Fransa’yla Savunma İşbirliği Anlaşması güncellendi
Güney Kıbrıs ile Fransa’nın, Paris’te dün yeni bir anlaşmaya imza atarak, aralarındaki savunma işbirliğinin düzeyini yükselttikleri haber verildi.

Anlaşmaya, Paris’e resmi bir ziyaret gerçekleştirmekte olan Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ile Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian tarafından imza konulduğunu yazan Politis gazetesi, yapılan resmi açıklamaya dayanarak, bu anlaşmanın, yeni jeopolitik ortam ve yeni güvenlik tehditleri ışığında, iki ülke arasındaki mevcut savunma anlaşmasını güncellediğini ve güçlendirdiğini kaydetti.

Savunma anlaşmasının, enerji ve deniz güvenliği, korsanlık, erken uyarı ve kriz yönetimi aynı zamanda terör gibi yeni alanları kapsadığını yazan gazete, iki ülke tarafından da gerekli olarak addedilen yeni savunma anlaşmasının, iki ülke arasındaki yakın dostane ilişkilerin somut bir kanıtını teşkil etmekte olduğunu da belirtti.

Haberde, anlaşmanın, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’in geniş bölgesindeki istikrar ve güvenliğe katkıda bulunma konusundaki rolünü, daha da artırdığı da ifade edildi.

Gazete iki yetkilinin görüşmesinde, ikili ilişkiler haricinde, bölgesel güvenlik konuları ile bölgede ve AB’deki yeni tehditlerle baş edilmesi yöntemleri, aynı zamanda özellikle “Yapılandırılmış Daimi İşbirliği” (PESCO) olmak üzere, Avrupa’yı ilgilendiren konular ve Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin de ele alındığını kaydetti.

FRANSA’YA ASKERİ ATAŞE

Gazete, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in Paris’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, bakanlığın uyguladığı yeni savunma diplomasisi çerçevesinde, Paris’e atanan yeni askeri ataşenin, önümüzdeki Eylül ayında görevine başlayacağını açıkladığını da haber verdi.

TATBİKATLAR

Fransa’nın, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO)’nun, “Münhasır Ekonomik Bölgenin” denetimi için alması söz konusu olan açık deniz devriye gemilerine ilgi gösterdiğini de yazan gazete, iki ülke arasında sürekli olarak arama-kurtarma tatbikatları gerçekleştirilmekte olduğunu ve bunların düzeyinin yükseltileceğini kaydetti.

Fransız Total şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan edilen “Münhasır Ekonomik Bölgesindeki” araştırmalara katılmasının enerji güvenliği ve personel güvenliği açısından ortaya yeni ihtiyaçlar çıkarmakta olduğunu da kaydeden gazete, Fransa’nın 1974 yılı akabinde, RMMO’ya askeri malzeme tedarik eden birkaç ülkeden biri olduğunu da anımsattı.

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