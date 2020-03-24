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Fransız ajansı: Türklerin ‘corona’ya karşı gizli silahı kolonya

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Fransız ajansı: Türklerin ‘corona’ya karşı gizli silahı kolonya
Fransız ajansı: Türklerin ‘corona’ya karşı gizli silahı kolonya

Türkiye’de corona virüsün yayılmasının ardından kolonya satışındaki yükseliş ilgi çekti. Fransız Haber Ajansı (AFP) halkın corona virüsüne karşı aldığı kolonyalı önlemi ‘Türklerin gizili silahı kolonya’ başlığıyla yayınladı.

Halkın yüksek derecede alkol içeren geleneksel temizlik ürünü kolonyayla el ve yüzünü temiz tutmaya çalıştığını, böylece virüse yakalanma riskini azalttığına inandığını yazan AFP, ilk vakanın duyurulmasının ardından mağazalarda kolonya kuyruğu oluşmaya başladığını aktardı.

‘Kolonya iyi bir dezenfektan’

AFP, Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyesi Profesör Bülent Ertuğrul’un görüşüne yer verdi.

Ertuğrul şunları söyledi: “Eğer su ve sabun yoksa en az yüzde 60 oranında alkol içeren bir dezenfektan iş görebilir. Alkol iyi bir çözücüdür, viral zarfı yok eder. Kolonya en az yüzde 70 alkol içeriyor. İşte bu nedenle corona virüse karşı iyi bir dezenfektan.”

Türkiye’de salgın nedeniyle 37 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 1529’a yükseldi.

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