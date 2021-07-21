  • BIST 1.351,590
  • Altın 499,00
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Fransız aşısı AB'de değerlendiriliyor

» »
AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Fransız ilaç firması Sanofi Pasteur tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının değerlendirme sürecini başlattı.
Fransız aşısı AB'de değerlendiriliyor

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Fransız ilaç firması Sanofi Pasteur tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının değerlendirme sürecini başlattı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, "Vidprevtyn" adlı aşının değerlendirmesiyle ilgili kararın, ilk laboratuvar sonuçları ve yetişkinlerdeki erken klinik çalışmaları sonuçları temelinde alındığı ifade edildi.

Resmi pazar yetki başvurusu için yeterli kanıt elde edilinceye kadar değerlendirmenin süreceği açıklandı. Aşının etkinliği, güvenliği ve kalitesi konusundaki değerlendirmenin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Antikor oluşumunu destekleyen madde yer alıyor

SARS-CoV-2 virüsüne karşı vücutta koruma sağlaması beklenen protein temelli aşı, virüsün yüzeyinde bulunan "spike" adı verilen proteinin laboratuvarda geliştirilmiş versiyonunu içeriyor. Aşıda aynı zamanda aşıya bağışıklık tepkisini güçlendirmeye yardımcı olan bir "adjuvan" (destekleyici madde) bulunuyor.

Vücuda aşı yapıldığında bağışıklık sistemi "spike" proteinini "yabancı" olarak belirliyor ve buna karşı antikor oluşturuyor. Vücut daha sonra SARS-CoV-2 virüsüyle karşılaştığında bağışıklık sistemi virüse karşı kendisini korumaya hazır oluyor.

4 aşı daha değerlendirme sürecinde

Daha önce onay verdiği aşıları da ön değerlendirme sürecinden geçiren EMA'nın şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V. AB'de şu ana kadar BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarına kullanım onayı verilmişti.

AB, 300 milyon doz satın alacak

Sanofi Pasteur şirketi, İngiliz ilaç firması GSK ile geliştirilen aşının Faz-3 çalışmalarına mayıs sonunda başlamıştı. İlaç firmaları, aşının 2021'in dördüncü çeyreğinde onay almasının beklendiğini açıklamıştı.

AB'nin Sanofi-GSK ile 300 milyon doz aşı satın olmak üzere anlaşması bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 27'ye çıktı17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:08
  • Almanya'daki sellerde can kaybı artıyor16 Temmuz 2021 Cuma 12:24
  • Belçika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi16 Temmuz 2021 Cuma 10:10
  • Fransa’da Binlerce Kişi "Aşı Zorunluluğu" Karşıtı Gösteride Macron Yönetimini Protesto Etti15 Temmuz 2021 Perşembe 22:30
  • Avrupa'da Yaz Ortasında Etkili Olan Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi!15 Temmuz 2021 Perşembe 22:00
  • Yunanistan’da Covid-19 vakaları 10 kat arttı: Aşıyla ilgili sert önlemler geliyor15 Temmuz 2021 Perşembe 11:43
  • İspanya Anayasa Mahkemesi: Salgında uygulanan sokağa çıkma yasağı anayasaya aykırı15 Temmuz 2021 Perşembe 11:42
  • AB İçişleri Komiseri Johansson: Yunanistan denizdeki sığınmacıları Türkiye'ye geri itiyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:16
  • Yasak açıklamasından sonra Fransızlar aşıya koştu13 Temmuz 2021 Salı 11:41
  • Tasos İsaak ve Solomos Solomu anısına Yunanistan'da konvoy düzenlendi12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti