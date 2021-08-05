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Fransız astronot Türkiye’deki yangınların uzaydan çekilmiş görüntüsünü paylaştı

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Fransız astronot Thomas Pesquet, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye’de çıkan orman yangınlarının uzaydan görüntüsünü paylaştı.
Fransız astronot Türkiye’deki yangınların uzaydan çekilmiş görüntüsünü paylaştı

Fransız astronot Thomas Pesquet, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye’de çıkan orman yangınlarının uzaydan görüntüsünü paylaştı. Aşırı hava olaylarının insanları tehdit ettiğini vurgulayan astronot dumanların Akdeniz’e kadar taşındığını vurguladı.

Astronot Thomas Pesquet, uzaydan çekilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

T24’de yer alan habere göre, Pesquet ” Acı veren bir bakış. Uzakta, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda olsak da aşırı hava olayları korkutucu. Sıklıklarının ve yayılma artışının küresel ısınma nedeniyle olduğunu ve insanların onları gözlemlediğimiz bu anlarda tehdit altında olduğunu biliyoruz.” yazdı.

 

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