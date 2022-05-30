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SON DAKİKA1 Haziran Dünya Süt Günü

Fransız Bakan, Liverpool taraftarını suçladı

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Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea Castera, Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan skandallarla ilgili Liverpool taraftarını suçladı.
Fransız Bakan, Liverpool taraftarını suçladı

Fransa’nın Paris şehrinde oynanan Şampiyonlar Ligi finali, stat dışında yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık yarım saat geç başlamıştı. Birçok İngiliz taraftar biletli olmasına rağmen stada alınmazken, Fransız polisinin aşırı güç kullanımı gündeme oturmuştu.

Yaşanan olayların ardından açıklama yapan Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea Castera, Liverpool taraftarlarını suçladı.

“Real Madrid kulübü, havalimanından otobüsler ayarlayarak taraftarlarının Paris’e gelişini ve diğer her şeyi organize etti. Liverpool kulübünün yaptıklarıyla keskin bir tezatlık var” diyen Bakan Castera, İngiliz ekibinin taraftarlarına sahip çıkmadığını dile getirdi.

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdüğü maçın ardından, stat dışında yaşanan olaylarla ilgili değerlendirme yapmak için UEFA ve yerel yetkililer bir araya gelecek.

“ÖZÜR BORÇLULAR”

Çoğunluğu Liverpool taraftarlarından oluşan kalabalık, Fransız polisinin cop ve göz yaşartıcı gaz kullanmasıyla stadyum çevresindeki kontrol noktalarında mahsur kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Futbol Taraftarları Başkanı Ronan Evain ise, yaşanan olaylarda Fransız yetkililerin sorumsuzluğu olduğunu söyledi:

“Fransızların maçı organize etme şekliyle ilgili bir sorun var. Ve şimdi suçu Liverpool taraftarına atıyorlar. Yaşlılara ve çocuklara gaz sıkıldı. Onlara özür borçlular.”

“ORGANİZATÖRLERİN EKSİKLİĞİ…”

Paris polis şefi Didier Lallement’in raporunda, organizatörlerin İngiliz taraftarları idare etme konusundaki başarısızlığı ve grev nedeniyle İngiliz taraftarların stada geç ve kalabalık şekilde gelmesi nedeniyle kargaşa yaşandığını belirtti.

Raporda, yaklaşık 40 bin kişinin stada biletsiz ya da sahte biletle geldiği ifade edilirken, UEFA sahte bilet alan binlerce taraftarın turnikeleri kullanılamaz hale getirdiğini belirledi.

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