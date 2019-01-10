Fransız bakan: Sarı Yelekler eyleminin arkasında dış güçler olabilir

Schiappa, polisleri darp eden eski boks şampiyonu Christophe Dettinger için bağış toplanmasını eleştirmiş ve bunun şiddeti desteklemen anlamına gelebileceğini söylemişti.

Fransız Bakan ayrıca için "Başlatılan yardım kampanyasının arkasında olanlar ortaya çıkarılmalı" demiş ve bu sözleri tartışmalara sebep olmuştu.

Sarı Yelekler'in tepkisi üzerine France-Inter radyosuna konuşan Schiappa, "Para verenlerin tek tek isimlerini istemedim, sadece şiddet eylemlerinin, vandalların kimler tarafından finanse edildiğini sordum? İtalyan yetkililerin tutumuna bakınca, acaba dış güçler mi destek sağlıyor sorusu bana anlamlı geldi" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAN SARI YELEKLER'E DESTEK

İtalya'da, hükümet ortağı iki siyasi partinin lideri, Sarı Yelekler hareketine destek açıklaması yapmıştı.

İçişleri Bakanı Salvini, "Halkına rağmen ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanına karşı vatandaşların gösterilerini destekliyorum ama hiçbir şeye yaramayan her türlü şiddeti kesinlikle tamamen ve kalıcı bir şekilde kınıyorum" görüşünü paylaştı.

Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ise, Sarı Yelekler için "Sizinki, bizim 5 Yıldız Hareketini ve 4 Ekim 2009'dan itibaren milyonlarca İtalyanı canlandıran aynı ruh. Yeni bir Avrupa doğuyor. Sarı Yelekler'in, hareketlerin, doğrudan demokrasinin Avrupası" ifadelerini kullanmıştı.