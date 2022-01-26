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Fransız Büyükelçi Türkiye’yle Şartlı Diyalog Vurgusu Yaptı

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Fransız Büyükelçi Türkiye’yle Şartlı Diyalog Vurgusu Yaptı
Fransız Büyükelçi Türkiye’yle Şartlı Diyalog Vurgusu Yaptı

Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano, Türkiye’yle bazı koşullar altında yapıcı diyalog kurulması gerektiğini ifade etti.


Alithia ve diğer gazeteler, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’nun dün Rum Meclisi AB İşleri ve Dış İlişkiler Komitesi toplantısına katılarak AB Dönem Başkanı olan Fransa’nın genel politikası konusunda bilgi verdiğini yazdılar.


Habere göre Catalano konuşmasında, “Türkiye’nin, aktif olduğu alanlardaki tüm eylemlerinin dikkatlice izlenmesi gerektiğini” belirtirken “iklim değişikliği ve terörizmle mücadele gibi konularda ise, uluslararası hukuka saygı şartı ve diyaloğun, Türkiye’nin mevcut koşullarda AB’ye üyeliğine ilişkin olmaması şartlarıyla, Türkiye’yle işbirliği yapılabileceğini” vurguladı.


Catalano ayrıca ülkesinin diğer AB konularına ilişkin tutumuna dair bilgiler de aktardı.
Gazete, toplantı sonrasında konuya ilişkin açıklamada bulunan komite başkanı ve DİSİ Milletvekili Haris Yeorgiyadis’in ise, AB’nin ortak strateji izlemesini, ortak savunma ve ortak AB ordusu kavramlarını da desteklediklerini vurguladığını yazdı.


Yeorgiyadis ayrıca, Türkiye karşısında da kayda değer ortak bir politika güdülmesi gerektiğini savundu.


AKEL Milletvekili Marina Nikolau ise, AB’nin asker ve silahlanmaya yatırım yapmak yerine kamu sağlığını güçlendirme yönünde hareket etmesi gerektiğini belirtirken DİKO Milletvekili Hristina Eurotokritu ise, partisinin AB’nin ortak savunma mekanizması oluşturulması yönündeki her türlü çabaya destek verdiğini vurguladı.


ELAM Milletvekili Yeadis Yeadis ise, Yunanistan ile Fransa arasındaki askeri anlaşmanın Güney Kıbrıs’ı da kapsaması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

 


STEFANU CATALANO’YLA GÖRÜŞTÜ


Haravgi gazetesi ise, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün Fransız Büyükelçi Catalano’yla görüştüğünü yazdı.


Habere göre Stefanu görüşmede, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında neredeyse dört yıldır süren çıkmazın Kıbrıs’ın geleceği için endişe verici olduğunu belirtirken Türkiye’nin Maraş ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki “kışkırtıcı eylemlerinin” ise yeni oldubittiler yarattığı iddiasında bulundu.

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