Fransız Büyükelçi: Ukrayna konusunda Türkiye ile iş birliği yapmaktan mutlu oluruz

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Ukrayna konusunda "Türkiye ile iş birliği yapmaktan çok mutlu oluruz çünkü bu, kesinlikle çok önemli." dedi.

Fransa’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Fransa ve Türkiye arasında son yıllarda ikili ilişkiler “biraz gergin” olsa da ilişkilerde düzelme olduğunu ve iş birliğinin yeniden başladığını belirterek Ukrayna konusunda “Türkiye ile iş birliği yapmaktan çok mutlu oluruz çünkü bu, kesinlikle çok önemli.” dedi.

Fransa, BM Güvenlik Konseyi eylül ayı dönem başkanlığını devraldı.

Güvenlik Konseyi başkanlığı aynı zamanda eylül ayında dünya liderlerini bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin yapılacağı döneme denk gelen Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi de Riviere, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu yıl 77’ncisi düzenlenecek BM Genel Kurulu Görüşmeleri’ne katılmasının beklendiğini söyleyen de Riviere, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlıkları sırasında ise 22 Eylül’de Dışişleri Bakanları düzeyinde Ukrayna-Rusya Savaşı’nı görüşeceklerini belirtti.

‘KORKARIM SAVAŞ DEVAM EDECEK’

Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili değerlendirmede bulunan Fransız Büyükelçi de Riviere, şunları söyledi:

“Korkarım savaş bir süre daha devam edecek. Yakın zamanda ateşkese varılacağını sanmıyorum. Dürüst olmak gerekirse Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri alabileceğinden şüpheliyim. Rusya’nın ilerlemesini önlemeye çalışıyorlar. Rusları, Donbas’tan ve Kırım’dan çıkarabileceklerini sanmıyorum. Bu, gerçekçi değil. Bekleyip göreceğiz.”

“TÜRKİYE’NİN ÇABALARINDAN OLDUKÇA MEMNUNUZ”

Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceklerini ve Ukrayna’nın Rusya ile müzakerelerde iyi bir konumda olmasını istediklerini belirten de Riviere, Türkiye’nin arabuluculuk çabalarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

“Tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu savaşı sona erdirmeliyiz, ne kadar erken o kadar iyi. Uluslararası hukuka, BM sözleşmesine saygı duyulması gerekiyor. Rusya’nın eylemlerinden sonra dürüst olalım bu biraz zor olacak. Türkiye’nin çabalarından oldukça memnunuz, barış görüşmeleri için başlarda yürütülen çabalar başarılı olmasa da çünkü taraflar o noktada değildi. Bir taraftan Ruslar müzakerelere hazır olduğunu söylese de Ukrayna’nın tamamen teslim olmasını istiyorlardı ve bu da Ukrayna için kabul edilemezdi. Diğer taraftan Ukrayna müzakereye başlasa da daha sonra Rusya’ya karşı atak yapabileceğini fark etti. Önümüzdeki haftalarda barış görüşmeleri gündemde olmayabilir ama gelecek aylarda olmasını umut ediyorum ve Türkiye’nin çabaları bu noktada kritik olacak. Türkiye, Karadeniz’de komşu, NATO üyesi, çabaları çok faydalı ve biz de bu durumdan memnunuz. Fransa da konuyla ilgileniyor. Cumhurbaşkanı Macron da iki liderlerle iletişim kuruyor ve denemeye devam edecek.”

Ukrayna, Rusya, BM ve Türkiye’nin 22 Temmuz’da İstanbul’da imzaladığı tahıl anlaşması için de “oldukça pozitif” değerlendirmesinde bulunan de Riviere, “(BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres’e, (BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü) Martin Griffiths’e ve ev sahipliği, arabuluculuğu için Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, (Dışişleri Bakanı Mevlüt) Çavuşoğlu ve Türk ordusuna teşekkür etmemiz gerek.” dedi.

‘UKRAYNA KONUSUNDA TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ’

2015’te İran ile yapılan nükleer görüşmeler sırasında Fransa’nın baş müzakerecisi görevinde bulunan de Riviere, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Joe Biden yönetiminin şu an Viyana’da Tahran ile yaptığı müzakerelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Son 6 aydır (müzakerelerdeki) sorunlardan biri İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (ABD’nin) terör listesinden kaldırılmasıydı. Bu görüş ayrılığının çözümüne yönelik birtakım fikirler vardı. Anlaşmaya varılmasını umuyorum çünkü İran’dan nükleer tehdit büyük ve bu dünyanın güvenliği için kesinlikle şart. Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) bir başarıydı. Bu anlaşmayı eleştirenler muhtemelen anlaşmanın içeriği hakkında hiçbir bilgiye sahip değil ve gerçekleri görmezden geliyor.”

Nükleer anlaşmanın ardından İran ile balistik füze programının, bölgedeki istikrarsızlık ve diğer konuların da ayrı ayrı görüşülebileceğini ifade eden de Riviere, “Nükleer anlaşmaya geri döndüğümüzde diğer sorunları çözme konusunda daha iyi bir konumda olacağız.” dedi.

İran ile nükleer anlaşmaya varılırsa İran petrolü ve gazının Rusya’ya alternatif olup olamayacağı ve küresel piyasalara etkisine ilişkin de Riviere, şunları söyledi:

“Anlaşmaya varılırsa ve anlaşma tam anlamıyla uygulanırsa bu ABD yaptırımlarının kalkacağı anlamına geliyor. 2015’te olduğu gibi ve İran ham petrol ve gaz ihracatı yapabilir ve piyasalarda istikrara katkıda bulunabilir ve umarım öyle olur. Şu an biz Cezayir ve Venezuela gibi seçeneklere bakıyoruz ama anlaşma olursa da İran piyasalara geri dönebilir ve tabii bunun da Rusya ile yönetilmesi gerekiyor. ”

Ukrayna savaşı yüzünden Rusya ile yaşanan enerji krizinde Fransa’nın, Almanya’ya nazaran daha iyi yerde olduğunu söyleyen de Riviere, “Ama gaza, enerjiye ihtiyacımız var. Fransa ve Batı Avrupa yıl sonunda zor durumda kalabilir. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Macron birkaç gün önce Cezayir’e gitti.” diye konuştu.

De Riviere, enerji konusuna pragmatik bakılması ve bu konunun siyasileştirilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.