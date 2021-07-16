Fransız Büyükelçi’den Kıbrıs Sorunuyla İlgili Açıklamalar

Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano, yaratıcı fikirler ve esneklik göstermenin Kıbrıs sorunu müzakereleri için yararlı olabileceğini; ancak “pusulalarının”, iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitlik zeminindeki federasyonu göstermesi gerektiğini vurguladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Fransa’nın ulusal bayramı olan “Bastille Günü” onuruna Güney Kıbrıs’taki Fransa Büyükelçilik Konutu’nda düzenlenen resepsiyonda konuşan Catalano, Maraş ile ilgili tek taraflı kararlardan kaçınılması gerektiğini ve Fransa’nın, müzakerelerin BM parametreleri zemininde yeniden başlamasını gözettiğini söyledi.

Gazeteye göre Catalano, Cenevre’de sunulan tezlerle bağlantılı olarak Kıbrıs sorununda tehlikeli bir çıkmaz bulunduğunu ve müzakerelerde gerçekçi olmayan ön koşullar sunulmaması gerektiğini savundu.

Catalano, çözümün bölünme aracılığıyla bulunamayacağını ve bölünmenin, tüm tarafların kaybedeceği anlamına geldiğini ifade etti.

Konuşmasında geçiş kapılarının yeniden açılmasına ve Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerden de bahseden Catalano, Fransa’nın diyalog ve karşılıklı saygı çerçevesinde her zaman uluslararası hukuku savunmaya hazır olduğunun altını çizdi.