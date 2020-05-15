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Fransız Deniz Kuvvetlerinden “Barbaros” Gemisinin Olduğu Bölgede Tatbikat

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Fransız Deniz Kuvvetlerinden “Barbaros” Gemisinin Olduğu Bölgede Tatbikat
Fransız Deniz Kuvvetlerinden “Barbaros” Gemisinin Olduğu Bölgede Tatbikat

Fransız Deniz Kuvvetlerinin, bugünlerde, “Barbaros” isimli Türk araştırma gemisinin hareket ettiği alanda deniz tatbikatları gerçekleştirdiği ve Ankara’nın bu durumdan oldukça rahatsız olduğunun görüldüğü iddia edildi.

Fransa’nın deniz tatbikatları yapmak için, Rum kesiminin güneydoğusundaki bir bölgeyi, Rum Yönetimi aracılığıyla bağladığını yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetiminin, Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi aracılığıyla, söz konusu bölgenin 12, 16 ve 19 Mayıs tarihlerinde, deniz tatbikatları için bağlanmasını öngören bir Navtex yayımladığını bildirdi.

Fransızların tatbikat yaptığı söz konusu bölgenin, Barbaros araştırma gemisinin gerçekleştirdiği sismografik araştırmalarla ilgili Türk Navtex’inin kapsadığı bir bölümü de içine aldığını yazan gazete, bu durumun Türkiye’yi oldukça rahatsız ettiğini ve Türkiye’nin yeni bir Navtex daha yayımladığını öne sürdü.

Gazete, Türk araştırma gemisinin bugünlerde tam olarak Fransızların deniz tatbikatlarının olduğu bölgede bulunduğunu yineledi.

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