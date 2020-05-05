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Fransız doktor: Aralıkta 'zatürre' dediğimiz hasta korona çıktı

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Fransız doktor: Aralıkta 'zatürre' dediğimiz hasta korona çıktı
Fransız doktor: Aralıkta 'zatürre' dediğimiz hasta korona çıktı

 

Korona virüsünün Fransa'da, resmi açıklamada belirtilenden bir ay önce yayılmaya başladığı ortaya çıktı. Fransız doktor Yves Cohen, Aralık 2019'da zatürre teşhisi koydukları bir hastadan o dönemde alınan örneklere korona testi yaptıklarını ve testin iki kez pozitif çıktığını açıkladı.

Korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 25 bine, vaka sayısının da 170 bine yaklaştığı Fransa’da, salgınla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ülkedeki ilk korona vakasının resmi açıklamadaki gibi 24 Ocak’ta değil, 27 Aralık 2019’da görüldüğü öne sürülüyor. Doktorlar bu iddiayı, o dönemdeki hastalardan alınan örnekler üzerinde yeni yapılan korona testlerinin pozitif çıkmasıyla gerekçelendiriyor.

GERİYE DÖNÜK İNCELEME

Korona virüsünün Fransa’da geçtiğimiz yılın sonlarında yayılmaya başladığı iddiası, Paris yakınlarındaki Avicenne Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinden sorumlu olan Prof. Yves Cohen’e ait. Cohen, Aralık 2019’da hastanede tedavi gören ve mevsimsel grip testleri negatif çıkan bazı hastalardan o dönemde alınan örneklere korona testi yaptıklarını açıkladı.

‘İKİ KEZ TEST YAPTIK’

Fransız kanalı BFM’ye konuşan Cohen, “Zatürre teşhisi konulan ve [grip] testleri negatif çıkan tüm kişilerin testlerini yeniden analiz ettirdik. 24 hasta arasında, 27 Aralık günü benim de çalıştığım Avicenne Hastanesi’ne bulunan bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı” dedi. Fransız doktor, “İki kez kontrol ettik ve yine aynısı çıktı. Dolayısıyla aralık ayında Covid-19 vardı” diye konuştu.

Fransa’daki resmi açıklamaya göre, hem ülkenin hem de Avrupa’nın ilk korona virüsü vakası 24 Ocak günü Bordeaux kentindeki bir erkek hastada tespit edilmişti. Profesör Cohen’in açıklamasının, salgının Avrupa’da yayılmasına dair resmi anlatıyı değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.

ABD’DE DE İLK ÖLÜMÜN TARİHİ DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ABD’de de, korona virüsü kaynaklı olduğu tespit edilen ilk ölümün tarihi 0 gün erkene çekilmişti. Ölüm sebebi ilk başta kalp krizi olarak yazılan 57 yaşındaki Patricia Dowd’un otopsisinde, aort damarının korona kaynaklı enfeksiyon nedeniyle yırtıldığı tespit edilmişti. Dowd’un otopsi raporundan önce ABD’de ilk korona virüsü kaynaklı ölümün 17 Şubat günü gerçekleştiği düşünülüyordu

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