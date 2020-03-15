Fransız doktor: Koronavirüsün doğurduğu 'panik havası' salgının kendisinden daha tehlikeli

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Başta İtalya ve Fransa'da alınan bazı önlemler Avrupa'da halkta tedirginliğe sebep oldu.

Fransa'nın başkenti Paris’teki La Pitie-Salpetriere Hastanesinin nefroloji servisin başkanı Prof. Gilbert Deray, Covid-19'un yarattığı 'panik havasının' virüsün gerçek sonuçlarının daha tehlikeli hale geldiğini ifade etti.

Gilbert Deray, Facebook hesabından koronavirüs hakkında paylaştığı açık mektup en az 258 bin kez paylaşıldı.

Uzman doktorun yazısındaki, "Bu küçük virüsün sadece toplumlarımızın muazzam kırılmalarını ve zayıflıklarını ortaya çıkaracağından endişeliyim" ifadesi dikkat çekti.

'Bugüne kadar bu seviyede bir endişe görmedim'

Fransız doktor, 30 yıllık doktorluk kariyerinde HIV, SARS, MERS, Ebola gibi birçok salgınla karşılaştığını ancak hiç bir zaman insanların bu kadar endişeli olduğunu göremediğini ifade etti.

Koronavirüs salgını ile ilgili başta Çin ve Asya’dan gelen son bilgilerin umut verici olduğunun altını çizen bilim adamı Covid-19’un ölüm oranının dünyada "paniğe yol açacak" kadar yüksek olmadığını ileri sürdü.

'Beni endişelendiren virüs değil, ona karşı verdiğimiz orantısız tepki'

Gilbert, "Hastanelerde maskelerin ve tıbbı malzemelerin çalınması, mağazalarda yaşanan izdihamlar, insanların pirinç, makarna gibi gıdaları stoklamasına yol açan 'bu panik havası' beni koronavirüsten daha çok endişelendiriyor" dedi.

Doktor ayrıca yaşlıların yalnızlığıyla ilgili endişelerini dile getirdi: "Zaten yalnız olan yaşlılarımız hakkında da endişeliyim. Zaten az gördüğümüz bu insanları artık hiç göremeyeceğiz ve onları korumak isterken aslında onları yalnız ölmeye mahkum edeceğiz"

Medyanın genel olarak koronavirüs haberlerinin olaşan panik havasını daha güçlendirdiğini vurgulayan Gilbert, "Artık herkesin gündeminde koronavirüs var. Bu durum en çılgın komplo teorilerine yol açıyor. Hiçbir şey iddia edildiği gibi karanlık değildir, bilimsel bilginin hızlı ve filtresiz yayıldığı dijital bir çağda yaşıyoruz" dedi.

Macron: Son yüzyılın en büyük sağlık krizi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün ulusa sesleniş konuşmasında, "Tüm kıtaları ve Avrupa ülkelerinin tamamını etkileyen bu salgın Fransa'nın karşı karşıya kaldığı son yüzyılın en büyük sağlık krizidir" açıklamasında bulunmuştu.

Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ve vaka sayısı 2 bin 876'ya yükseldi.