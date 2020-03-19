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Fransız doktorlar aynı sonuca ulaştı: Sıtma ilacı işe yarıyor

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Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu açıklandı
Fransız doktorlar aynı sonuca ulaştı: Sıtma ilacı işe yarıyor

Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu açıklandı.

Euronews'tan Sertaç Aktan'ın haberi göre, testleri yürüten Profesör Didier Rault ilk deneylerin başarı gösterdiğini açıkladı. Doktor Rault, 24 Kovid-19 hastasının deneysel tedaviyi kabul ettiğini belirterek 6 gün içerisinde yüzde 75'inin virüsten kurtulduğunu bildirdi. Klorokin verilmeyen hastaların ise yüzde 90'ı hala virüsle mücadele ediyor.

Hastanede gerçekleştirilen klinik deneyler için sağlık otoriteleri de onay vermiş durumda. Sıtma ilaçları aynı zamanda son derece ucuz.

AVUSTURALYA VE HİNDİSTAN'DAN DA AYNI HABERLER GELDİ

Son birkaç gündür başta sıtma ilacı olmak üzere antiviral kullanılan deneysel tedavilerde aynı sonuçlar Avustralya ve Hindistan'dan da gelmişti.

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