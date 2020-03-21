Fransız doktorlar Başbakan Philippe ve eski Sağlık Bakanı Buzyn'i 'devlet yalanı'yla suçladı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yol açtığı sağlık krizi yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri iddiasıyla Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre 600'den fazla doktor, salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri gerekçesiyle Philippe ve Buzyn hakkında Paris'teki Adalet Divanı'na suç duyurusunda bulundu.

Doktorlar, Philippe ve Paris Belediye Başkanlığı seçimine aday olabilmek için görevinden geçen ay istifa eden Buzyn'i salgın ile ilgili "tehlikeyi" bildikleri halde zamanında gerekli önlemleri almamakla suçladı.

Doktorların avukatı Fabrice Di Vizio, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, "Fransızlardan gizlediği bilgilerin ortaya çıkarılması" için soruşturmanın açılması gerektiğini söyledi.

Şikayette bulunan doktorlara göre, hükümetin, Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 Ocak'taki uyarısından hemen sonra gerekli olan tıbbı malzeme stoku ve yeterince miktarda test kiti oluşturmak için hareket geçmeliydi.

Fransa'da 100 bin yaşlı ölebilir uyarısı

Diğer yandan, huzur ve yaşlı bakım evlerinde görev yapan sağlık personeli, Sağlık Bakanı Olivier Veran'a gönderdiği mektupta, buralarda kalan kişilerin yaş ortalamasının 85 olduğunu ve birçoğunun kronik hastalığı bulunduğunu belirterek, maske yetersizliği nedeniyle 100 bin yaşlının hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Son günlerde, salgınla mücadele eden ve virüs tespit edilen kişilere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.

Fransa'da Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı 450'e ulaşırken, yaklaşık 12 bin 600 kişi de enfekte oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün genç yaşlı ayrımı yapmadığını hatırlatarak kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha yineledi.